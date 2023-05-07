Врач Андреева назвала симптомы диабета и высокого холестерина, которые обнаруживаются в глазах
Обычные осмотры глаз могут предложить больше, чем просто корректирующие линзы; тест может увеличить вашу продолжительность жизни.
Глаза могут выявить основные заболевания, развивающиеся в организме, но вам может понадобиться квалифицированный специалист, чтобы выявить их признаки. Взгляд в глаза может указывать на высокий уровень холестерина, диабет или выгорание.
«Высокие скачки уровня сахара в крови могут повредить кровеносные сосуды сетчатки. Поврежденные кровеносные сосуды опухают, кровоточат или могут выделять жидкость», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Следовательно, затуманенное зрение — неспособность четко видеть и различать детали объектов — может быть признаком диабета 2 типа. Затуманенное зрение может возникать в «одном или обоих глазах», которое может улучшиться, когда уровень сахара в крови находится под контролем.
Расплывчатое зрение также может быть результатом катаракты, которая представляет собой «распад белка, находящегося внутри хрусталика, который вместе образует мутные пятна».
«Поскольку хрусталик отвечает за количество света, попадающего в глаз, катаракта может уменьшить попадание света, что может привести к затуманенному и нечеткому зрению».
С помощью офтальмолога вы можете определить причину нечеткости зрения и найти наилучшее лечение. Офтальмолог также будет следить за «белым кольцом, формирующимся вокруг радужной оболочки».
«Это может быть признаком потенциально высокого уровня холестерина».
Врач объяснил, что глаза могут выявить «ранний индикатор» высокого уровня холестерина, поскольку «липиды начнут формироваться и создавать кольцо вокруг внешней стороны вашей роговицы».
Людям моложе 40 лет следует обратить на это особое внимание, так как это может быть признаком экстремального уровня холестерина, что потребует встречи как с вашим офтальмологом, так и с врачом общей практики. Если вы испытываете подергивания глаз, может быть множество причин, почему они происходят.
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