Врач Андреева назвала симптомы диабета и высокого холестерина, которые обнаруживаются в глазах

«Высокие скачки уровня сахара в крови могут повредить кровеносные сосуды сетчатки. Поврежденные кровеносные сосуды опухают, кровоточат или могут выделять жидкость», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Поскольку хрусталик отвечает за количество света, попадающего в глаз, катаракта может уменьшить попадание света, что может привести к затуманенному и нечеткому зрению».

«Это может быть признаком потенциально высокого уровня холестерина».

Глаза могут выявить основные заболевания, развивающиеся в организме, но вам может понадобиться квалифицированный специалист, чтобы выявить их признаки. Взгляд в глаза может указывать на высокий уровень холестерина, диабет или выгорание.Следовательно, затуманенное зрение — неспособность четко видеть и различать детали объектов —Затуманенное зрение может возникать в «одном или обоих глазах», которое может улучшиться, когда уровень сахара в крови находится под контролем.Расплывчатое зрение также может быть результатом катаракты, которая представляет собойС помощью офтальмолога вы можете определить причину нечеткости зрения и найти наилучшее лечение. Офтальмолог также будет следить за «белым кольцом, формирующимся вокруг радужной оболочки».Врач объяснил, что глаза могут выявить «ранний индикатор» высокого уровня холестерина, поскольку «липиды начнут формироваться и создавать кольцо вокруг внешней стороны вашей роговицы».Людям моложе 40 лет следует обратить на это особое внимание, так как это может быть признаком экстремального уровня холестерина, что потребует встречи как с вашим офтальмологом, так и с врачом общей практики. Если вы испытываете подергивания глаз, может быть множество причин, почему они происходят.Ранее МедикФорум писал о пользе зефира.

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