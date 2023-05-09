Врач Андреева назвала 3 горячих напитка, которые снижают плохой холестерин

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Врач Андреева назвала 3 горячих напитка, которые снижают плохой холестерин


В исследовании было показано, что один конкретный тип чая снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего» холестерина.


Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин.

Хотя изначально это может не вызывать беспокойства, со временем этот холестерин может накапливаться, что приводит к закупорке сосудов. В тяжелых случаях это может привести к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.

Диета является основным фактором, способствующим высокому уровню холестерина, а употребление слишком большого количества жирной пищи является одной из наиболее распространенных причин. Но точно так же, как одни продукты и напитки могут повышать уровень холестерина, другие могут его снижать.


Горячий напиток с «исключительно высоким содержанием» флавоноидов снижает высокий холестерин


Врач посоветовала добавить в свой рацион зеленый чай, мате и каркаде.

«Было показано, что зеленый чай, а также мате снижают уровень плохого холестерина липопротеинов низкой плотности, улучшая уровень липидов в сыворотке крови. Но будьте осторожны, они оба богаты кофеином, поэтому пейте только утром, чтобы не нарушать сон. Чай из гибискуса также снижает уровень холестерина — в одном исследовании те, кто пил его ежедневно, снизили уровень триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и общего холестерина, а также повысили уровень липопротеинов высокой плотности (хороших) всего через месяц», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



Этот горячий напиток снижает уровень холестерина и продлевает жизнь



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