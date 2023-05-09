Повторяющиеся головные боли связаны с тем, как вы сидите за столом - невролог Алехина

«Это признак того, что эти мышцы вынуждены работать больше, чем должны. Это происходит потому, что голова выдается вперед», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Одна из самых эффективных стратегий, которые вы можете использовать, чтобы улучшить свою осанку и спину, а также ряд других областей, — это двигаться и ерзать. В течение дня меняйте положение, двигайтесь, делайте перерывы, старайтесь отвечать на телефонные звонки стоя. Или отрегулируйте, как используется ваше тело и где находится стресс».

Убедитесь, что вы сидите на седалищных костях, а не на копчике.

Поместите небольшое свернутое полотенце, чтобы поддержать изгиб нижней части спины - около двух-трех дюймов в диаметре.

Сделайте толчок грудью, при этом представьте, что нижняя часть вашей грудины тянется вверх и вперед, а ваши плечи расслабляются вниз и назад. Вы почувствуете, как напрягаются мышцы спины.

Убедитесь, что ваша голова находится на уровне плеч, а глаза смотрят прямо вперед, а не вниз.

Отрегулируйте высоту экрана, чтобы это «хорошее» положение работало на вас.





Скованность в шее и плечах является проблемой.Эта дополнительная «нагрузка» может не вызывать других заболеваний, но может быть связана с повторяющимися головными болями и мигренями. Одна из проблем человеческого тела заключается в том, что мы не созданы для постоянного пребывания в статике изо дня в день.Это единственное изменение поможет вам смягчить кумулятивный эффект плохой осанки, устранив вероятность того, что плохая сутулость проникнет в вашу повседневную жизнь.Принятие некоторых из этих новых поз может вызвать нагрузку на вашу мускулатуру, и это нормально. Постепенно вы обнаружите, что ваше тело адаптируется к этому новому положению, пожиная все плоды.Ранее МедикФорум писал об углеводном похмелье.

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