Нутрициолог Строков назвал добавки, которые помогают замедлить процесс старения

Влияние митохондрий на процесс старения

"Когда клеточная электростанция больше не работает на полной скорости, она выводится из эксплуатации, растворяется и перерабатывается. Иногда разрушаются только сломанные участки митохондрий — остальные сливаются с другими, здоровыми собратьями", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Это укрепляет наши клеточные электростанции

Могут ли добавки омолаживать наши митохондрии?

"Исследования по изучению пищевых добавок NR (никотинамидрибозид) и NMN (никотинамидмононуклеотид) также являются относительно новыми. И старый добрый витамин B3 тоже. У мышей NR и NMN продлевают жизнь. Сердце, кровообращение, мышцы и метаболизм сахара улучшаются, а воспаление стихает".

"Однако его бустерный эффект на наши митохондрии еще не был четко доказан на людях. Поэтому я бы не рекомендовал бесконтрольный прием".

У каждого человека есть миллиарды миллиардов митохондрий. Там, где требуется много энергии, т. е. прежде всего в мышцах, в головном мозге, а также в печени, у нас даже есть тысячи этих крошечных электростанций в одной клетке. Их особенно много в клетках сердечной мышцы, которые работают днем и ночью.Однако если их приходится обновлять все больше и больше, то количество здоровых митохондрий уменьшается.При производстве АТФ всегда образуются нормальные отходы: кислородные радикалы. Ослабленные электростанции клеток уже не в состоянии справиться с множеством свободных радикалов. Теперь они могут свободно атаковать и разрушать клеточные стенки, ферменты и ДНК.Значит, нам остается только наблюдать, как мышцы, мозг, глаза, уши, печень становятся все слабее и слабее из-за нехватки энергии? Конечно нет. Новые открытия клеточных биологов обнадеживают. С одной стороны, им удалось доказать, что регулярные тренировки увеличивают количество митохондрий в мышечных клетках даже у пожилых людей.Все очень просто: они являются рассадником активного вещества, которое нам необходимо в наших митохондриях в большом количестве для производства огромного количества АТФ, и оно называется НАД+. К сожалению, мы не можем принимать сам НАД+ в виде таблеток. Но в наши клетки поступают «предшественники» NR и NMN.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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