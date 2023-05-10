Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые приводят к сердечным приступам и инсультам
Употребление гамбургера на обед… может увеличить риск инсульта.
Мясной обед может быть вреден для вас по многим причинам.
"Главная причина, по которой бургер может быть вредным для здоровья, от содержания насыщенных жиров до высокого уровня соли, связана с N-оксидом триметиламина (ТМАО). Карнитин в мясе превращается нашими кишечными бактериями в триметиламин. Триметиламин окисляется нашей печенью до ТМАО, который затем может способствовать сердечным приступам, инсультам и смерти", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Любой вид переработанного мяса, такой как ветчина, бекон, сосиски, салями и нарезанная индейка и курица, не будет самым полезным обедом.
Ученые, глядя на данные о здоровье из 13 когортных исследований, в которых участвовало более 1,4 миллиона человек за 30-летний период, анализ сделал интересный вывод. Доказательства пришли к выводу, что «каждые 50 г в день более высокого потребления обработанного мяса увеличивают риск ишемической болезни сердца на 18 процентов».
Обработанное мясо имеет высокое содержание соли, что повышает кровяное давление; высокое кровяное давление является общепризнанным фактором риска ишемической болезни сердца.
«Подавляющее большинство имеющихся данных говорят в пользу защитной связи между потреблением фруктов и овощей и риском инсульта».
Таким образом, когда дело доходит до обеденного перерыва, идеальным будет, например, овощной вариант.
Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий