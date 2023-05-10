Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые приводят к сердечным приступам и инсультам

"Главная причина, по которой бургер может быть вредным для здоровья, от содержания насыщенных жиров до высокого уровня соли, связана с N-оксидом триметиламина (ТМАО). Карнитин в мясе превращается нашими кишечными бактериями в триметиламин. Триметиламин окисляется нашей печенью до ТМАО, который затем может способствовать сердечным приступам, инсультам и смерти", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Подавляющее большинство имеющихся данных говорят в пользу защитной связи между потреблением фруктов и овощей и риском инсульта».

Мясной обед может быть вреден для вас по многим причинам.Любой вид переработанного мяса, такой как ветчина, бекон, сосиски, салями и нарезанная индейка и курица, не будет самым полезным обедом.Ученые, глядя на данные о здоровье из 13 когортных исследований, в которых участвовало более 1,4 миллиона человек за 30-летний период, анализ сделал интересный вывод. Доказательства пришли к выводу, чтоОбработанное мясо имеет высокое содержание соли, что повышает кровяное давление; высокое кровяное давление является общепризнанным фактором риска ишемической болезни сердца.Таким образом, когда дело доходит до обеденного перерыва, идеальным будет, например, овощной вариант.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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