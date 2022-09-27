Врач Варфоломеев: 13 популярных продуктов, которые повреждают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов

"Ингредиент, любимый многими, может вызвать ТГВ: соль Высокое потребление соли может привести к снижению функции внутренней оболочки кровеносных сосудов. Учитывая риски, сокращение потребления соли важно для всех", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.





Каковы худшие преступники?

Анчоусы

Бекон

Сыр

Ветчина

Оливки

Соленья

Креветки

Салями

Соленые и жареные орехи

Соленая рыба

Копченое мясо и рыба

Соевый соус

Бульонные кубики

«Другие продукты, такие как хлеб и сухие завтраки, могут содержать много соли в нашем рационе. Но это не потому, что в этих продуктах всегда много соли, а потому, что мы едим их много».

Сколько соли слишком много?

«Обращайте внимание на содержание соли в повседневных продуктах, которые вы покупаете, и выбирайте варианты с низким содержанием соли».