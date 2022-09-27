Врач Варфоломеев: 13 популярных продуктов, которые повреждают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов

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Врач Варфоломеев: 13 популярных продуктов, которые повреждают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов


15 продуктов могут способствовать образованию тромбов из-за высокого содержания соли.

Сгустки крови, которые образуются в ответ на травму или порез, полезны, потому что они останавливают потенциально опасное кровотечение. Однако сгустки крови, которые возникают без уважительной причины в одной или нескольких глубоких венах тела, могут вызвать серьезные проблемы. 

Это иначе известно как тромбоз глубоких вен (ТГВ). 


"Ингредиент, любимый многими, может вызвать ТГВ: соль Высокое потребление соли может привести к снижению функции внутренней оболочки кровеносных сосудов. Учитывая риски, сокращение потребления соли важно для всех", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Каковы худшие преступники?


Некоторые продукты почти всегда содержат много соли. Чтобы сократить потребление соли, ешьте ее реже и ешьте в меньшем количестве.
  • Анчоусы
  • Бекон
  • Сыр
  • Ветчина
  • Оливки
  • Соленья
  • Креветки
  • Салями
  • Соленые и жареные орехи
  • Соленая рыба
  • Копченое мясо и рыба
  • Соевый соус
  • Бульонные кубики
«Другие продукты, такие как хлеб и сухие завтраки, могут содержать много соли в нашем рационе. Но это не потому, что в этих продуктах всегда много соли, а потому, что мы едим их много».


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Сколько соли слишком много?


Взрослые должны потреблять не более 6 г соли в день (2,4 г натрия) — это примерно одна чайная ложка.

«Обращайте внимание на содержание соли в повседневных продуктах, которые вы покупаете, и выбирайте варианты с низким содержанием соли».


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