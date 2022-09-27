Врач Варфоломеев: 13 популярных продуктов, которые повреждают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов
15 продуктов могут способствовать образованию тромбов из-за высокого содержания соли.
Сгустки крови, которые образуются в ответ на травму или порез, полезны, потому что они останавливают потенциально опасное кровотечение. Однако сгустки крови, которые возникают без уважительной причины в одной или нескольких глубоких венах тела, могут вызвать серьезные проблемы.
Это иначе известно как тромбоз глубоких вен (ТГВ).
"Ингредиент, любимый многими, может вызвать ТГВ: соль Высокое потребление соли может привести к снижению функции внутренней оболочки кровеносных сосудов. Учитывая риски, сокращение потребления соли важно для всех", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Каковы худшие преступники?
Некоторые продукты почти всегда содержат много соли. Чтобы сократить потребление соли, ешьте ее реже и ешьте в меньшем количестве.
- Анчоусы
- Бекон
- Сыр
- Ветчина
- Оливки
- Соленья
- Креветки
- Салями
- Соленые и жареные орехи
- Соленая рыба
- Копченое мясо и рыба
- Соевый соус
- Бульонные кубики
«Другие продукты, такие как хлеб и сухие завтраки, могут содержать много соли в нашем рационе. Но это не потому, что в этих продуктах всегда много соли, а потому, что мы едим их много».
Сколько соли слишком много?
Взрослые должны потреблять не более 6 г соли в день (2,4 г натрия) — это примерно одна чайная ложка.
«Обращайте внимание на содержание соли в повседневных продуктах, которые вы покупаете, и выбирайте варианты с низким содержанием соли».
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