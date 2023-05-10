Врач Захарова: эти 7 продуктов снижают уровень холестерина – ожидайте значительных изменений
Некоторые продукты, от жирной рыбы до орехов, могут привести к «значительному» падению уровня холестерина.
"Высокий уровень холестерина необходимо укротить, прежде чем он перерастет в серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и инсульты. Еда может заложить основу для высоких уровней жирного вещества, в той же мере она также может оказаться полезной", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Врач рекомендовал следующие продукты для контроля уровня холестерина:
- Жирная рыба, такая как скумбрия и лосось
- Овес
- Бобы
- Орехи
- Яблоки, виноград, клубника, апельсины и лимоны
- Авокадо
- Овощи и темная листовая зелень.
«Все эти продукты могут активировать фермент, который позволяет преобразовывать лишний холестерин в организме в соли желчных кислот, которые способствуют превращению жира в энергию. Этот процесс помогает снизить уровень холестерина в организме и заставляет вас чувствовать себя энергичнее. Это позволяет нам больше двигаться и быть мотивированными для принятия более эффективных решений в отношении питания».
Еще одна причина, по которой многие из этих продуктов могут сдерживать восковое вещество, заключается в содержании в них растворимой клетчатки.
Растворимая клетчатка может образовывать гель, который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами в кишечнике. Это помогает ограничить количество холестерина, который всасывается из кишечника в кровь.
«Тогда ваша печень должна выводить больше холестерина из крови, чтобы вырабатывать больше желчи, что снижает уровень холестерина в крови».
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