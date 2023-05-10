Врач Захарова: эти 7 продуктов снижают уровень холестерина – ожидайте значительных изменений

"Высокий уровень холестерина необходимо укротить, прежде чем он перерастет в серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и инсульты. Еда может заложить основу для высоких уровней жирного вещества, в той же мере она также может оказаться полезной", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Жирная рыба, такая как скумбрия и лосось

Овес

Бобы

Орехи

Яблоки, виноград, клубника, апельсины и лимоны

Авокадо

Овощи и темная листовая зелень.

«Все эти продукты могут активировать фермент, который позволяет преобразовывать лишний холестерин в организме в соли желчных кислот, которые способствуют превращению жира в энергию. Этот процесс помогает снизить уровень холестерина в организме и заставляет вас чувствовать себя энергичнее. Это позволяет нам больше двигаться и быть мотивированными для принятия более эффективных решений в отношении питания».

«Тогда ваша печень должна выводить больше холестерина из крови, чтобы вырабатывать больше желчи, что снижает уровень холестерина в крови».

Еще одна причина, по которой многие из этих продуктов могут сдерживать восковое вещество, заключается в содержании в них растворимой клетчатки.Растворимая клетчатка может образовывать гель, который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами в кишечнике. Это помогает ограничить количество холестерина, который всасывается из кишечника в кровь.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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