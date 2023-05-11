Врач рассказывает о причинах сухости во рту - "признак серьезной проблемы"
Существует множество причин, по которым у человека появляется сухость во рту.
«Сухость во рту — это результат того, что ваш рот не производит достаточного количества слюны, что может доставлять дискомфорт и увеличивает риск кариеса и инфекций», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Слюна играет решающую роль в нашей гигиене полости рта: она очищает полость рта от бактерий, тем самым предотвращая образование налета на зубах.
«С меньшим количеством слюны зубы становятся более уязвимыми для кариеса, а мягкие ткани во рту становятся чувствительными и восприимчивыми к инфекциям».
Что вызывает сухость во рту?
Может быть множество причин, по которым у человека появляется сухость во рту, от приема лекарств до стресса.
Есть ряд исследований, связывающих это состояние с более серьезными проблемами со здоровьем, такими как диабет, рак и аутоиммунные заболевания.
Однако она заверила, что «сухость во рту встречается очень часто и редко является признаком чего-то серьезного».
«Симптомы сухости во рту можно облегчить разными способами, в зависимости от причины проблемы. Вы можете уменьшить дискомфорт, избегая обезвоживания и поддерживая хорошую гигиену полости рта».
Хорошая гигиена полости рта включает в себя ежедневный домашний уход и регулярные осмотры у стоматолога.
«Каждые шесть месяцев», но придерживаться графика, установленного вашим стоматологом.
«Некоторым людям, возможно, не нужно ходить так часто, а другим могут потребоваться более частые проверки».
Методы для облегчения сухости во рту, включают:
- Сосание кубиков льда или леденцов
- Пейте холодные несладкие напитки
- Жуйте жевательную резинку без сахара.
Вам также могут быть рекомендованы врачом специальные продукты, которые могут помочь облегчить симптомы сухости во рту.
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