Врач рассказывает о причинах сухости во рту - "признак серьезной проблемы"

«Сухость во рту — это результат того, что ваш рот не производит достаточного количества слюны, что может доставлять дискомфорт и увеличивает риск кариеса и инфекций», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«С меньшим количеством слюны зубы становятся более уязвимыми для кариеса, а мягкие ткани во рту становятся чувствительными и восприимчивыми к инфекциям».

«Симптомы сухости во рту можно облегчить разными способами, в зависимости от причины проблемы. Вы можете уменьшить дискомфорт, избегая обезвоживания и поддерживая хорошую гигиену полости рта».

«Некоторым людям, возможно, не нужно ходить так часто, а другим могут потребоваться более частые проверки».

Сосание кубиков льда или леденцов

Пейте холодные несладкие напитки

Жуйте жевательную резинку без сахара.





Слюна играет решающую роль в нашей гигиене полости рта: она очищает полость рта от бактерий, тем самым предотвращая образование налета на зубах.Может быть множество причин, по которым у человека появляется сухость во рту,Есть ряд исследований, связывающих это состояние с более серьезными проблемами со здоровьем, такими какОднако она заверила, что «сухость во рту встречается очень часто и редко является признаком чего-то серьезного».Хорошая гигиена полости рта включает в себя ежедневный домашний уход и регулярные осмотры у стоматолога.«Каждые шесть месяцев», но придерживаться графика, установленного вашим стоматологом.Вам также могут быть рекомендованы врачом специальные продукты, которые могут помочь облегчить симптомы сухости во рту.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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