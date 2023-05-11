Врач рассказывает о причинах сухости во рту - "признак серьезной проблемы"

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Врач рассказывает о причинах сухости во рту - "признак серьезной проблемы"


Существует множество причин, по которым у человека появляется сухость во рту.


«Сухость во рту — это результат того, что ваш рот не производит достаточного количества слюны, что может доставлять дискомфорт и увеличивает риск кариеса и инфекций», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Слюна играет решающую роль в нашей гигиене полости рта: она очищает полость рта от бактерий, тем самым предотвращая образование налета на зубах.

«С меньшим количеством слюны зубы становятся более уязвимыми для кариеса, а мягкие ткани во рту становятся чувствительными и восприимчивыми к инфекциям».

Что вызывает сухость во рту?

Может быть множество причин, по которым у человека появляется сухость во рту, от приема лекарств до стресса.

Есть ряд исследований, связывающих это состояние с более серьезными проблемами со здоровьем, такими как диабет, рак и аутоиммунные заболевания.


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Однако она заверила, что «сухость во рту встречается очень часто и редко является признаком чего-то серьезного».

«Симптомы сухости во рту можно облегчить разными способами, в зависимости от причины проблемы. Вы можете уменьшить дискомфорт, избегая обезвоживания и поддерживая хорошую гигиену полости рта».

Хорошая гигиена полости рта включает в себя ежедневный домашний уход и регулярные осмотры у стоматолога.


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«Каждые шесть месяцев», но придерживаться графика, установленного вашим стоматологом.

«Некоторым людям, возможно, не нужно ходить так часто, а другим могут потребоваться более частые проверки».

Методы для облегчения сухости во рту, включают:
  • Сосание кубиков льда или леденцов
  • Пейте холодные несладкие напитки
  • Жуйте жевательную резинку без сахара.

Вам также могут быть рекомендованы врачом специальные продукты, которые могут помочь облегчить симптомы сухости во рту.


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