Эндокринолог Гуреева назвала 3 группы продуктов, которые серьезно повышают риск диабета

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Эндокринолог Гуреева назвала 3 группы продуктов, которые серьезно повышают риск диабета


Определенные продукты, от сосисок до печенья, могут сделать вас предрасположенными к диабету 2 типа.


Неправильное питание и образ жизни могут заложить основу для диабета 2 типа, который характеризуется высоким уровнем сахара в крови.


«При рассмотрении того, какие продукты «помогают диабету», также стоит упомянуть продукты, которых лучше избегать из-за вреда, который они наносят в связи с развитием и прогрессированием диабета», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


К сожалению, чрезмерное потребление определенных продуктов может привести к резистентности к инсулину, что может стать ступенькой к снижению уровня сахара в крови.

«Важно отметить, что диабет 2 типа развивается в результате резистентности к инсулину, когда организм больше не может реагировать на повышение уровня инсулина, что, в свою очередь, вызывает повышение уровня глюкозы в крови».

Имея это в виду, эксперт обозначил продукты, которые вы должны либо «ограничить», либо «избежать», чтобы свести к минимуму риск этого.


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Красное и переработанное мясо


В мясе присутствует ряд соединений, которые, как мы знаем, вредны для организма и способствуют развитию диабета.

Красное и переработанное мясо, от нитратов до насыщенных жиров, содержит соединения, которые не принесут ничего хорошего ни вашему здоровью, ни риску диабета.


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Рафинированные и жареные продукты


Из рафинированных продуктов, таких как торты, печенье, выпечка, сладкие хлопья и подслащенные сахаром напитки, была удалена большая часть полезной клетчатки и микроэлементов, а добавлены вредные искусственные химические вещества, такие как ароматизаторы, консерванты, подсластители и эмульгаторы.

"Некоторые из этих добавленных соединений вредны для ваших кишечных бактерий , которые играют важную роль в ваших сигналах голода, регуляции уровня глюкозы и чувствительности к инсулину".



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