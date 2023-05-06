Врач Гуреева назвала 3 продукта, которые уменьшают скачки сахара после еды
По словам врача-эндокринолога, некоторые продукты, от соевого молока до клубники, могут быть особенно эффективными в сдерживании резкого повышения уровня сахара в крови.
Диабет 2 типа возникает из-за недостаточной выработки инсулина. Без этого ключевого гормона уровень сахара в крови может достигать опасных высот, повышая риск серьезных осложнений. К счастью, диетические корректировки могут иметь большое значение, когда дело доходит до контроля уровня глюкозы в крови, поделился эксперт.
Любые цельные растительные продукты «полезны для профилактики и лечения диабета 2 типа.
«Мы должны думать о «пищевом пакете», то есть о том, что пища, которую мы едим, содержит в целом — с чем еще она связана, а не только об одном или двух определенных питательных веществах, которые она содержит, таких как железо или белок», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Именно это делает растительные продукты отличными кандидатами, потому что они содержат множество вкусностей, от клетчатки до питательных веществ, сохраняя при этом низкое содержание калорий. Клетчатка особенно эффективна при диабете из-за ее способности контролировать уровень сахара в крови.
Тофу и соевый белок
«Соевый белок не содержит холестерина, но является богатым источником «хороших» полиненасыщенных жиров и флавоноидов, которые снижают риск диабета благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, что позволяет улучшить уровень глюкозы в крови и резистентность к инсулину».
Бобовые (фасоль, чечевица и нут)
Потребление бобовых постоянно связано с лучшим контролем уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа. Растворимая клетчатка снижает пиковый уровень глюкозы в крови после еды из-за гелеобразующего эффекта клетчатки в кишечнике, в то время как нерастворимая клетчатка повышает чувствительность к инсулину.
Ягоды
Благотворное влияние ягод на чувствительность к инсулину хорошо задокументировано.
Негативный окислительный эффект менее здоровой пищи можно значительно уменьшить, включив в нее ягоды, что, в свою очередь, должно улучшить резистентность к инсулину.
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