Врач Гуреева назвала 3 продукта, которые уменьшают скачки сахара после еды

«Мы должны думать о «пищевом пакете», то есть о том, что пища, которую мы едим, содержит в целом — с чем еще она связана, а не только об одном или двух определенных питательных веществах, которые она содержит, таких как железо или белок», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Тофу и соевый белок

«Соевый белок не содержит холестерина, но является богатым источником «хороших» полиненасыщенных жиров и флавоноидов, которые снижают риск диабета благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, что позволяет улучшить уровень глюкозы в крови и резистентность к инсулину».

Бобовые (фасоль, чечевица и нут)

Ягоды





Диабет 2 типа возникает из-за недостаточной выработки инсулина. Без этого ключевого гормона уровень сахара в крови может достигать опасных высот, повышая риск серьезных осложнений. К счастью, диетические корректировки могут иметь большое значение, когда дело доходит до контроля уровня глюкозы в крови, поделился эксперт.Любые цельные растительные продукты «полезны для профилактики и лечения диабета 2 типа.Именно это делает растительные продукты отличными кандидатами, потому что они содержат множество вкусностей, от клетчатки до питательных веществ, сохраняя при этом низкое содержание калорий. Клетчатка особенно эффективна при диабете из-за ее способности контролировать уровень сахара в крови.Потребление бобовых постоянно связано с лучшим контролем уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа. Растворимая клетчатка снижает пиковый уровень глюкозы в крови после еды из-за гелеобразующего эффекта клетчатки в кишечнике, в то время как нерастворимая клетчатка повышает чувствительность к инсулину.Благотворное влияние ягод на чувствительность к инсулину хорошо задокументировано.Негативный окислительный эффект менее здоровой пищи можно значительно уменьшить, включив в нее ягоды, что, в свою очередь, должно улучшить резистентность к инсулину.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках рака.

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