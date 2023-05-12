Кардиолог Варфоломеев назвал 2 типа жиров, которые нужно исключить, чтобы избежать инфаркта
Известно, что некоторые жиры повышают уровень холестерина в крови, значительно повышая риск сердечных заболеваний и других осложнений.
Это происходит, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Обычно это вызвано процессом, известным как атеросклероз, при котором стенки артерий выстилаются жировыми отложениями.
Атеросклероз может быть вызван рядом факторов образа жизни, таких как курение и регулярное употребление слишком большого количества алкоголя. Другим важным фактором является диета, при этом основным виновником являются продукты с высоким содержанием холестерина.
Когда дело доходит до поддержания здоровья сердца, следует избегать двух типов жиров.
"Это насыщенные жиры и трансжиры. Оба могут повышать уровень холестерина в крови. Один из способов узнать, является ли жир насыщенным, — это если он остается твердым при комнатной температуре. Для сравнения, полезные для сердца ненасыщенные жиры остаются жидкими при комнатной температуре", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
К насыщенным жирам относятся такие продукты:
- Сливочное масло, топленое масло, жир, сало, кокосовое масло и пальмовое масло
- Торты
- Печенье
- Жирные куски мяса, колбасы и бекон
- Вяленое мясо, такое как салями, чоризо и панчетта
- Сыр
- Выпечка, такая как пироги, пироги с заварным кремом, рулеты и круассаны
- Шоколад и шоколадные спреды.
Трансжиры — это тип насыщенных жиров, которые используются для продления срока годности обработанных пищевых продуктов, таких как фаст-фуд. Они производятся путем превращения жидких жиров в твердые жиры.
«Трансжиры, форма обработанного (гидрогенизированного) растительного масла, были признаны одной из самых опасных пищевых добавок».
Трансжиры часто можно найти в:
- Маргарины
- Торты
- Пончики
- Выпечка
- Мороженое
- Какой-то магазин купил хлеб
- Быстрое питание.
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