Кардиолог Варфоломеев назвал 2 типа жиров, которые нужно исключить, чтобы избежать инфаркта

"Это насыщенные жиры и трансжиры. Оба могут повышать уровень холестерина в крови. Один из способов узнать, является ли жир насыщенным, — это если он остается твердым при комнатной температуре. Для сравнения, полезные для сердца ненасыщенные жиры остаются жидкими при комнатной температуре", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сливочное масло, топленое масло, жир, сало, кокосовое масло и пальмовое масло

Торты

Печенье

Жирные куски мяса, колбасы и бекон

Вяленое мясо, такое как салями, чоризо и панчетта

Сыр

Выпечка, такая как пироги, пироги с заварным кремом, рулеты и круассаны

Шоколад и шоколадные спреды.

«Трансжиры, форма обработанного (гидрогенизированного) растительного масла, были признаны одной из самых опасных пищевых добавок».

Маргарины

Торты

Пончики

Выпечка

Мороженое

Какой-то магазин купил хлеб

Быстрое питание.

Это происходит, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Обычно это вызвано процессом, известным как атеросклероз, при котором стенки артерий выстилаются жировыми отложениями.Атеросклероз может быть вызван рядом факторов образа жизни, таких как курение и регулярное употребление слишком большого количества алкоголя. Другим важным фактором является диета, при этом основным виновником являются продукты с высоким содержанием холестерина.Когда дело доходит до поддержания здоровья сердца, следует избегать двух типов жиров.Трансжиры — это тип насыщенных жиров, которые используются для продления срока годности обработанных пищевых продуктов, таких как фаст-фуд. Они производятся путем превращения жидких жиров в твердые жиры.Ранее МедикФорум писал о том, можно ли есть фрукты перед сном.

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