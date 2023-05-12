Кардиолог Варфоломеев назвал 2 типа жиров, которые нужно исключить, чтобы избежать инфаркта

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Кардиолог Варфоломеев назвал 2 типа жиров, которые нужно исключить, чтобы избежать инфаркта


Известно, что некоторые жиры повышают уровень холестерина в крови, значительно повышая риск сердечных заболеваний и других осложнений.


Это происходит, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Обычно это вызвано процессом, известным как атеросклероз, при котором стенки артерий выстилаются жировыми отложениями.

Атеросклероз может быть вызван рядом факторов образа жизни, таких как курение и регулярное употребление слишком большого количества алкоголя. Другим важным фактором является диета, при этом основным виновником являются продукты с высоким содержанием холестерина.

Когда дело доходит до поддержания здоровья сердца, следует избегать двух типов жиров.



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"Это насыщенные жиры и трансжиры. Оба могут повышать уровень холестерина в крови. Один из способов узнать, является ли жир насыщенным, — это если он остается твердым при комнатной температуре. Для сравнения, полезные для сердца ненасыщенные жиры остаются жидкими при комнатной температуре", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


К насыщенным жирам относятся такие продукты:

    
  •     Сливочное масло, топленое масло, жир, сало, кокосовое масло и пальмовое масло
  •     Торты
  •     Печенье
  •     Жирные куски мяса, колбасы и бекон
  •     Вяленое мясо, такое как салями, чоризо и панчетта
  •     Сыр
  •     Выпечка, такая как пироги, пироги с заварным кремом, рулеты и круассаны
  •     Шоколад  и шоколадные спреды.

Трансжиры — это тип насыщенных жиров, которые используются для продления срока годности обработанных пищевых продуктов, таких как фаст-фуд. Они производятся путем превращения жидких жиров в твердые жиры.

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 «Трансжиры, форма обработанного (гидрогенизированного) растительного масла, были признаны одной из самых опасных пищевых добавок».

Трансжиры часто можно найти в:
  • Маргарины
  • Торты
  • Пончики
  • Выпечка
  • Мороженое
  • Какой-то магазин купил хлеб
  • Быстрое питание.


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