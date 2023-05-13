Гепатолог Южнова назвала ранний признак рака печени на коже

"Желчь накапливается в печени, желтуха вызывает отложение солей желчных кислот на коже и белках глаз. Помимо видимых признаков желтухи, этот признак также может ощущаться на коже в виде зуда", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Это может произойти на любой стадии заболевания, но чаще всего происходит на более поздних стадиях».

Потеря аппетита или потеря веса без попытки

Чувство усталости или отсутствие энергии

Общее недомогание или симптомы, похожие на грипп

Шишка в правой части живота

Чувство или болезнь

Боль в верхней правой части живота или в правом плече

Симптомы расстройства желудка

Очень вздутый живот, не связанный с тем, когда вы едите

Более темная моча и бледный стул, чем обычно.

Рак печени часто не вызывает беспокойства до более поздних стадий, что затрудняет своевременную идентификацию заболевания. Определенное ощущение на вашей коже может стать одним из первых тревожных сигналов.В нормальных условиях ваша печень вырабатывает желчь, представляющую собой темно-зеленую или желтоватую жидкость, которая попадает в тонкую кишку из желчного пузыря.При раке печени этот признак возникает из-за того, что выработка и отток желчи прерываются, когда ваша печень инфильтрируется опухолью. Иногда это может вызвать закупорку желчных протоков, что приводит к механической желтухе.Зуд может быть «очень ранним симптомом» еще до того, как будет диагностирован рак печени.Врач объяснил, что примерно в это время от 19 до 40 процентов пациентов с раком печени получают диагноз. Это означает, что рак обычно прогрессирует, представляя позднюю стадию заболевания.Помимо зуда и желтухи, есть и другие предупреждающие признаки, которые могут насторожить вас.Ранее МедикФорум писал о причинах отеках на лице.

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