Даже частичная потеря слуха повышает риск слабоумия - невролог Алехина

«Из-за схожести их симптомов потеря слуха иногда может быть ошибочно принята за деменцию и наоборот. Оба имеют схожие симптомы, которые часто совпадают друг с другом. Например, у человека, у которого есть трудности с общением, речью и обработкой речи, могут быть либо предварительные признаки деменции, либо просто нарушение слуха. Также широко известно, что люди с деменцией могут испытывать трудности с общением или ответами на сложные вопросы, что также характерно для людей с нарушениями слуха, поэтому их часто путают», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Из исследований сканирования мозга мы также знаем, что потеря слуха может ускорить начало деменции или усугубить симптомы деменции».

Диагноз «деменция» — серьезный момент, который меняет жизнь как пациента, так и его близких. Из-за характера деменции симптомы со временем обычно ухудшаются, поскольку функция мозга становится все более нарушенной.Хотя лекарства нет, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее можно будет обратиться за правильным лечением и поддержкой. Однако это может быть затруднено, если знаки ошибочно приняты за что-то другое.Это может иметь место с некоторыми признаками слабоумия, которые обычно путают с потерей слуха, что может повлиять на многих из нас, когда мы становимся старше.Связь заключается не только в их схожих симптомах — некоторые исследования показывают, что потеря слуха может увеличить риск развития деменции.Ряд исследований показывает, что потеря слуха, особенно у пожилых людей, может вызвать снижение когнитивных функций, что может привести к слабоумию.Ранее МедикФорум писал о причинах отеков лица.

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