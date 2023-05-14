Жирная печень есть у каждого третьего человека - гепатолог Южнова назвала продукты-виновники

"Если более пяти процентов клеток печени составляют жировые клетки, врач говорит о жировой дистрофии печени, если более 50 процентов – о жировой дистрофии печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Жирная печень увеличивает риск серьезных заболеваний

Питание в фокусе — что вредит печени

"Углеводы, то есть через хлеб, выпечку, макароны. Все углеводы расщепляются в кишечнике до глюкоз , быстро попадают в кровь, а инсулин разносит это топливо по клеткам. Если их потребности удовлетворены, но запасы продолжаются, печень превращает глюкозу в жир и сохраняет ее".

Если у вас жирная печень, вы пьете слишком много алкоголя. Еще несколько лет назад это утверждение было в основном верным. Сегодня это изменилось. Около десяти процентов населения страдает алкогольной жировой болезнью печени, в медицине известной как алкогольная жировая болезнь печени, но гораздо больше людей в настоящее время страдают другой, не менее рискованной формой жировой болезни печени — неалкогольной, НАЖБП (неалкогольной жировой болезнью печени).Неалкогольная жировая дистрофия печени может перерасти в воспаление печени, гепатит, приводящий к циррозу, как и жировая дистрофия печени, вызванная алкоголем. При воспалении печень окостеневает, развивается фиброз, и печень постепенно теряет способность функционировать. Повышается риск цирроза печени и рака печени.Есть определенные продукты, которые действительно откармливают нашу печень, перегружают орган и запускают турбо с накоплением жира. Прежде всего, слишком много углеводов и сахара в различных формах.Исключение: в случае сложных углеводов, например, в цельнозерновых продуктах с высоким содержанием клетчатки, фруктах и овощах, этот процесс занимает больше времени, а риск жировых отложений ниже, если их не слишком много.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.