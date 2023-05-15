Невролог Алехина: люди с признаками деменции боятся обращаться за помощью

"Наиболее распространенными причинами молчания были мысли о том, что симптомы связаны со старением (64 процента), нежелание волновать близкого человека (33 процента) и беспокойство по поводу того, как могут измениться отношения (16 процентов)", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Мы хотим, чтобы все знали, что есть поддержка, если вы запутались в симптомах или не знаете, как вести этот первый сложный разговор».

Исследование Общества Альцгеймера также показало, что каждый третий, кто видел тревожные признаки в себе или в близком человеке, хранил молчание о своих страхах более месяца, прежде чем рассказать кому-либо.Врач призывает людейКаждые три минуты у человека развивается слабоумие, и считается, что к 2040 году с ним будут жить 1,6 миллиона человек. Показатели диагностирования упали до пятилетнего минимума во время пандемии и остаются на прежнем уровне. Десятки тысяч людей, которым не поставлен диагноз, могут лишиться поддержки для лечения симптомов и планирования следующих шагов.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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