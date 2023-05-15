Диетолог Пономарева назвала привычку после еды, которая делает вас толстыми
После еды многие люди испытывают потребность прилечь. Узнайте здесь, почему вам следует подождать еще час.
Есть несколько причин, по которым человеку может захотеться лечь после еды. Одна из основных причин заключается в том, что после еды организм начинает пищеварение и для этого ему нужна энергия.
Чтобы стоять прямо или вести активный образ жизни после еды, организму необходимо тратить энергию на эти действия, что может привести к задержке или замедлению процесса пищеварения. Лежание после еды позволяет телу сосредоточиться на пищеварении и использовать энергию для этого процесса.
Лежание после еды также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить кровоток, что может помочь организму с пищеварением.
"Однако важно не ложиться спать сразу после еды, так как это может вызвать изжогу или проблемы с пищеварением. Рекомендуется подождать не менее часа после еды, прежде чем лечь или лечь спать", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Что делать вместо этого?
После еды рекомендуется сделать несколько вещей, чтобы помочь процессу пищеварения и улучшить самочувствие:
- Прогулка: короткая прогулка или прогулка после еды может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Это также может помочь очистить разум и уменьшить стресс.
- Расслабление: упражнения на расслабление, такие как йога или дыхательные упражнения, могут помочь успокоить тело и улучшить процесс пищеварения.
- Вертикальное положение: рекомендуется сидеть или стоять прямо в течение как минимум часа после еды, чтобы снизить внутрибрюшное давление и снизить риск изжоги или проблем с пищеварением.
- Избегание активности: после еды следует избегать напряженной деятельности, поскольку она может помешать пищеварительному процессу и вызвать дискомфорт.
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