Диетолог Пономарева назвала привычку после еды, которая делает вас толстыми

"Однако важно не ложиться спать сразу после еды, так как это может вызвать изжогу или проблемы с пищеварением. Рекомендуется подождать не менее часа после еды, прежде чем лечь или лечь спать", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Что делать вместо этого?

Прогулка : короткая прогулка или прогулка после еды может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Это также может помочь очистить разум и уменьшить стресс.

: короткая прогулка или прогулка после еды может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Это также может помочь очистить разум и уменьшить стресс. Расслабление: упражнения на расслабление, такие как йога или дыхательные упражнения, могут помочь успокоить тело и улучшить процесс пищеварения.

упражнения на расслабление, такие как йога или дыхательные упражнения, могут помочь успокоить тело и улучшить процесс пищеварения. Вертикальное положение : рекомендуется сидеть или стоять прямо в течение как минимум часа после еды, чтобы снизить внутрибрюшное давление и снизить риск изжоги или проблем с пищеварением.

: рекомендуется сидеть или стоять прямо в течение как минимум часа после еды, чтобы снизить внутрибрюшное давление и снизить риск изжоги или проблем с пищеварением. Избегание активности: после еды следует избегать напряженной деятельности, поскольку она может помешать пищеварительному процессу и вызвать дискомфорт.

Есть несколько причин, по которым человеку может захотеться лечь после еды. Одна из основных причин заключается в том, что после еды организм начинает пищеварение и для этого ему нужна энергия.Чтобы стоять прямо или вести активный образ жизни после еды, организму необходимо тратить энергию на эти действия, что может привести к задержке или замедлению процесса пищеварения. Лежание после еды позволяет телу сосредоточиться на пищеварении и использовать энергию для этого процесса.Лежание после еды также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить кровоток, что может помочь организму с пищеварением.После еды рекомендуется сделать несколько вещей, чтобы помочь процессу пищеварения и улучшить самочувствие:Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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