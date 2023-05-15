Невролог Алехина: болезнь Паркинсона можно "услышать" за годы до постановки диагноза

"Мягкий монотонный голос часто появляется намного раньше — иногда за десятилетия — до возникновения проблем, связанных с движением", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально ля МедикФорум.

"Изменения в мозгу у людей с болезнью Паркинсона означают, что ваши движения становятся меньше и менее сильными, чем раньше. Это может привести к проблемам с вашей речью и коммуникацией. Проблемы могут быть связаны с тем, чтобы ваш голос был достаточно громким, чтобы ваше произношение было достаточно четким и чтобы ваш голос соответствовал правильному тону. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, могут обнаружить, что их речь невнятная или нечеткая".

Неустойчивый и плоский

С придыханием, как будто вы вздыхаете и говорите очень тихо

Глубже, чем раньше

Хриплый, как у кого-то с болью в горле.

Тремор

Медлительность движения

Жесткость мышц

Проблемы с балансом

Потеря обоняния

Невралгия

Проблемы с мочеиспусканием

Запор.

Ученые выявили связь между геном болезни Паркинсона и проблемами с голосом.Исследование, из которого были сделаны выводы, было основано на птицах-зебровых вьюрках. Авторы отметили, что у певчих птиц, таких как зяблик-зебры, мозг, отвечающий за речь и язык, организован аналогично человеческому. Певчие птицы, получившие ген, связанный с болезнью Паркинсона, пели меньше, чем птицы-зебровые вьюрки, которым этот ген не был передан.Более того, генетически модифицированные певчие птицы меньше пели в начале песенной сессии, их вокализация была мягче и короче.Иногда человеку, страдающему этим заболеванием, может быть трудно контролировать темп своей речи.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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