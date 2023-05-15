Заменители сахара и подсластители не помогают похудеть - диетолог Пономарева

0 Фото: https://unsplash.com/photos/efYsgB23E0Y
Заменители сахара и подсластители не помогают похудеть - диетолог Пономарева


Людям следует избегать употребления подсластителей, чтобы похудеть.


От диетической колы до маленьких таблеток, растворенных в кофе, вы, вероятно, сталкивались с подсластителями в какой-то момент своей жизни. Искусственные ароматизаторы, скрывающиеся под такими названиями, как ацесульфам К, аспартам, эритрит, сахарин, сорбит, ксилит и т. д., обещают обеспечить сладкий вкус при низком содержании калорий.

"Однако новое руководство ВОЗ призывает людей не использовать не содержащие сахара подсластители (NSS) в качестве инструмента для контроля веса. Давно известно, что низкокалорийные и бескалорийные подсластители не обязательно делают еду или напиток здоровыми, но они могут помочь снизить потребление сахара", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МЕдикФорум.

Поэтому в последнее столетие многие люди стали добавлять в свои продукты и напитки не содержащие сахара подсластители.


Искусственные подсластители мешают забеременеть


Исследовательская группа изучила данные 283 исследований, проведенных с участием взрослых, детей, беременных женщин или смешанных групп населения.

Результаты показали, что «использование заменителей не дает каких-либо долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей».

Тем не менее, исследователи отметили, что использование заменителей сахара может привести к незначительной потере веса, «когда их использование приводит к снижению общего потребления энергии» в краткосрочной перспективе.


Искусственные подсластители опасны для жертв ожирения


Вызывает беспокойство тот факт ученые указали на «нежелательные эффекты», связанные с длительным употреблением подсластителей, такие как повышенный риск диабета 2 типа , сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

"Люди должны рассмотреть другие способы снижения потребления свободных сахаров, такие как употребление продуктов с природными сахарами, таких как фрукты или несладкие продукты и напитки".



Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Заменители сахара вызывают ожирение
5 самых опасных искусственных подсластителей
У искусственных подсластителей обнаружили неожиданную опасность
Теги : советы врачей, заменители сахара, похудение