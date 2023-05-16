Врач Алехина делится лучшими продуктами для здоровья мозга - помогают предотвратить деменцию

«Лучшие продукты для здоровья мозга — это ярко окрашенные фрукты и овощи. Овощи, особенно листовая зелень, кажутся более важными, чем фрукты, для защиты от слабоумия, за исключением потребления ягод, которые, по-видимому, хорошо защищают от снижения когнитивных функций», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Выяснилось, что те, кто потреблял больше всего фруктов и овощей в молодом возрасте, имели лучшие когнитивные функции в более позднем возрасте. Потребление овощей имело больший эффект, чем фрукты, причем питательные вещества, такие как ликопин из помидоров / красных овощей и бета-каротин из желтых / оранжевых овощей, имели лучший эффект».

Деменция вызывается повреждением или потерей нервных клеток и их связей в головном мозге. В то время как некоторые факторы риска, такие как возраст, не подлежат обсуждению, другие полностью зависят от вас.Здоровая диета — это одно из лучших средств защиты.Более того, исследование также подчеркивает важность употребления фруктов и овощей в раннем возрасте для предотвращения снижения когнитивных функций в дальнейшем.Врач объяснила, что, похоже, клетчатка играет важную роль в этом «благотворном влиянии» на здоровье мозга. Интересно, что углеводы могут снизить риск многих хронических заболеваний, которые считаются предшественниками деменции, включая диабет 2 типа и высокое кровяное давление.Клетчатка также приносит пользу кишечным бактериям, которые, следовательно, могут помочь снизить уровень воспаления — одного из факторов, вызывающих состояние мозга. Несмотря на большое разнообразие овощей и фруктов, содержащих клетчатку, листовая зелень кажется особенно полезной.Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.

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