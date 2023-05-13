Продукты с высоким содержанием флавоноидов и каротиноидов снижают риск слабоумия на 48%

«Мы все хотим поддерживать здоровье мозга на протяжении всей жизни, но, к сожалению, слишком часто наблюдается снижение его функций», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Лучшие продукты для здоровья мозга — это ярко окрашенные фрукты и овощи».

Флавоноиды

«Флавоноиды — это класс полифенолов, представляющих более 5000 биологически активных соединений, которые содержатся в различных фруктах и овощах, включая виноград, ягоды, яблоки и чай».

«Эти соединения, полученные из кишечника, обнаруженные в крови, были связаны со сниженным риском снижения когнитивных функций».





Каротиноиды





"Хорошими источниками каротиноидов являются ямс, капуста, шпинат, арбуз, дыня, сладкий перец, помидоры, морковь, манго и апельсины".

Что еще более тревожно, число случаев деменции растет, и к 2050 году их число достигнет 153 миллионов человек. Хорошей новостью является то, что здоровое питание — одно из лучших средств, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты от состояния, лишающего разума.В то время как различные фрукты и овощи определенно подходят для этой работы, доктор объяснила, чтоУпотребление фруктов и овощей с высоким содержанием флавоноидов может быть особенно полезным.Более высокое потребление продуктов, богатых полифенолами и другими биологически активными соединениями, связано с образованием полезных соединений из кишечной микробиоты.Богатые источники растительных вкусностей включаютЕще одна группа растительных полезных веществ, которые могут помочь предотвратить заболевание мозга, — это каротиноиды. Было обнаружено, что более высокое потребление каротиноидов из желтых/оранжевых овощей защищает здоровье мозга.Ранее МедикФорум писал о причинах отеках лица.

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