Дефицит витамина D связан с повышенным риском "долгого ковида" - врач Захарова

"Витамин D является одним из таких важных питательных веществ, который, как известно, поддерживает здоровье наших костей, зубов, мышц и иммунной системы", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Людям следует проверять уровень витамина D после заражения Covid".

Различные витамины и минералы имеют жизненно важное значение, когда речь идет о нашем здоровье и благополучии.По этой причине многие люди предпочитают принимать добавки, если чувствуют, что не могут получить достаточное количество определенного питательного вещества только за счет диеты.Без достаточного количества витамина D вы можете страдать от ряда потенциально изнурительных симптомов, включая усталость, мышечную слабость и даже боль в костях.Теперь исследования показали, что недостаток витамина D может привести к долгосрочным осложнениям COVID-19. Пациенты с Covid с низким уровнем витамина D с большей вероятностью будут страдать от последствий длительного Covid или пост-Covid-синдрома.Это связано с тем, что предыдущие исследования показали, что низкий уровень витамина D может увеличить риск как тяжелой инфекции, так и смерти от Covid.Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.

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