Дефицит витамина D связан с повышенным риском "долгого ковида" - врач Захарова

176 Фото: https://unsplash.com/photos/nBNobTKhniQ
Дефицит витамина D связан с повышенным риском "долгого ковида" - врач Захарова


Исследование 100 пациентов показало, что у тех, кто сообщил о симптомах длительного Covid через шесть месяцев после выписки из больницы, был более низкий уровень витамина D.


Различные витамины и минералы имеют жизненно важное значение, когда речь идет о нашем здоровье и благополучии.

По этой причине многие люди предпочитают принимать добавки, если чувствуют, что не могут получить достаточное количество определенного питательного вещества только за счет диеты.

"Витамин D является одним из таких важных питательных веществ, который, как известно, поддерживает здоровье наших костей, зубов, мышц и иммунной системы", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Без достаточного количества витамина D вы можете страдать от ряда потенциально изнурительных симптомов, включая усталость, мышечную слабость и даже боль в костях.


Низкий уровень цинка в крови связан с повышенным риском смерти от COVID-19


Теперь исследования показали, что недостаток витамина D может привести к долгосрочным осложнениям COVID-19. Пациенты с Covid с низким уровнем витамина D с большей вероятностью будут страдать от последствий длительного Covid или пост-Covid-синдрома.

"Людям следует проверять уровень витамина D после заражения Covid".

Это связано с тем, что предыдущие исследования показали, что низкий уровень витамина D может увеличить риск как тяжелой инфекции, так и смерти от Covid.



Убедительные доказательства: диабет 2 типа связан с повышенным риском болезни Паркинсона



Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
8 явных признаков дефицита витамина D
Дефицит витамина D: два предупреждающих знака, что вам нужен этот витамин
Врач рекомендует лучший тип витамина D — «более питательный»
Теги : дефицит витамина D, советы врачей, долгий ковид