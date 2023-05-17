3 признака в вашем животе, которые указывают на рак печени - гепатолог Южнова

Вздутый живот

Боль в животе

Припухлость в правой части живота.

«Это может быть связано с тем, что печень становится больше из-за растущего рака и вызывает опухоль с правой стороны живота. Рак (или цирроз) увеличивает давление в печени, вызывая застой крови в сосудах (венах). Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость (асцит). Повышенное давление в венах может привести к их вздутию, поэтому их можно будет увидеть под поверхностью живота. Асцит также может развиться, когда печень не вырабатывает достаточно белка крови (альбумина). Тогда это может иметь неприятные последствия», - объясняет врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Рак печени является 18-м наиболее распространенным видом рака, но восьмой по частоте причиной смерти от рака.Существует множество факторов риска рака печени, и считается, что употребление алкоголя является причиной примерно семи из каждых 100 диагнозов. Для сравнения, избыточный вес и курение могут быть связаны примерно с 20 процентами случаев рака печени.Как и при любом заболевании, чем раньше вы обнаружите симптомы рака печени, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. Однако на самых ранних стадиях рак печени часто не проявляет симптомов.Вздутый живот может вызвать дискомфорт или боль, а также потерю аппетита или быстрое чувство насыщения.Распухшая (увеличенная) печень может вызвать боль в правом плече. Это связано с тем, что увеличенная печень стимулирует нервы, которые соединяются с нервами в плече. Это называется отраженной болью.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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