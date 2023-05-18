Врачи советуют не подавлять чихание, газы и другие естественные позывы

«Привычка подавлять газы замедляет нормальное функционирование пищеварительной системы и способствует проблемам с желудком – дискомфорту, отрыжке, боли», - рассказала «МедикФорум» врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская.

Газообразование является нормальным процессом, связанным с работой желудочно-кишечного тракта. В большой степени мы избавляемся от них, когда пукаем. Вредно ли подавлять такие позывы? Часто или на постоянной основе – да, вредно, считают многие врачи. Постоянное подавление газов вызывает их накопление или движение в кишечнике, что в конечном итоге начинает влиять на пищеварение.По словам врача, удержание стула является одной из самых вредных привычек по отношению к ЖКТ – как минимум, это способствует запору. Подавление этого естественного позыва способствует размножению токсинов, негативно воздействует на репродуктивную систему и способность управлять нижними конечностями.Чихание «во весь рот» – это не только неэстетично, но и небезопасно для окружающих. Однако подавлять свои позывы чихать тоже вредно, поскольку грозит серьезными проблемами с сосудами носовой полости и головы, провоцирует головную боль, напряжение шеи, нарушения в органах слуха – об этом сообщил невролог Владимир Ерохин. Выход: научиться чихать правильно (например, в сторону своего локтевого сгиба, приподнимая руку).Подавление кашля может давать обратный эффект, приводя к усилению кашлевого приступа. Кроме того, это плохо сказывается на работе сердца.Сдерживание слез многие медики сравнивают с попытками сдерживать эмоции, что способствует развитию психологической подавленности, депрессивных состояний.Естественное желание зевать может говорить о том, что организм нуждается в кислороде. Частое подавление зевоты может вести к хроническому недостатку оксигенации крови, движущейся к мозгу, что ухудшает состояние и деятельность главного органа нервной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими телесными запахами могут проявляться разные заболевания.

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