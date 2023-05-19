Невролог Алехина: тяга к этим продуктам является признаком лобно-височной деменции

«Они также могут больше не знать, когда бросить есть, пить алкоголь или курить», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Пациенты с этим типом деменции ели «значительно» больше углеводов и сахара".

Деменция описывает не одно конкретное заболевание, а совокупность состояний, характеризующихся нарушением способности запоминать, думать или принимать решения, которые мешают выполнению повседневных задач.В то время как болезнь Альцгеймера является самым известным типом болезни, отнимающей разум, существуют и другие состояния мозга, такие как лобно-височная деменция .Этот тип вызывает проблемы с поведением и речью, но также может изменить ваши предпочтения в еде. Будь то шоколадный батончик или жирные чипсы, у каждого время от времени появляется тяга к еде. Однако изменения в пищевом поведении и предпочтениях в еде могут быть признаком лобно-височной деменции.Люди с этим заболеванием могут «стремиться к сладкой, жирной пище или углеводам и забывать о своих манерах за столом».Новое исследование также выявило два пищевых поведения, которые связаны с состоянием деменции. Исследовательская группа пояснила, что наличие нарушений пищевого поведения является одним из основных критериев диагностики лобно-височной деменции.Сравнивая модели пищевого поведения у пациентов с этими двумя типами деменции, исследователи заметили, что у пациентов с лобно-височной деменцией были «значительные» отклонения в аппетите, пищевых привычках, а также предпочтениях в еде.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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