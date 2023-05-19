Врач Рябков: воздух в помещении может быть причиной плохого самочувствия

«Слишком сухой, так и слишком влажный воздух может привести к проблемам со здоровьем», - заявил врач Андрей Рябков.

Пересыхание слизистых, ведущее к снижению иммунитета и подержанности ОРВИ.

Низкая работоспособность, плохая концентрация.

Повышенная утомляемость.

Сухость, зуд и раздражение кожи.

Синдром сухих глаз.

Обострение аллергических проявлений.

Одышка.

Аритмия.

Головокружение.

Обострение суставных заболеваний.

Обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Ухудшение самочувствия при имеющейся бронхиальной астме.

В зависимости от температуры воздуха – перегрев или переохлаждение организма с последующими последствиями.

Обострение хронических заболеваний, обезвоживание, снижение работоспособности, общее плохое самочувствие – все это может быть следствием того, что человек находится в помещении с «плохим» воздухом, слишком сухим или чересчур влажным.Медик объяснил «Газете.Ru»: в норме влажность воздуха в помещении должна соответствовать диапазону от 30 до 60 процентов (лучше всего, если ее показатель составляет 45 процентов). Нарушения в сторону «плюс» или «минус» грозят возникновением целого ряда расстройств и ухудшений. Говоря об этом, врач Рябков назвал конкретные проблемы с самочувствием.Чем грозит пребывание в помещении с пересушенным воздухом:Какие проблемы со здоровьем возможны из-за влияния воздуха с повышенной влажностью:Терапевт добавил, что отслеживать показатели влажности воздуха можно с помощью такого устройства как гигрометр.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие риски для здоровья связаны с постоянным появлением накипи в чайнике.

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