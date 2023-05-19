Врач Рябков: воздух в помещении может быть причиной плохого самочувствия
Терапевт Андрей Рябков: негативные изменения в самочувствии людей могут вызываться слишком сухим или чрезмерно влажным воздухом.
Обострение хронических заболеваний, обезвоживание, снижение работоспособности, общее плохое самочувствие – все это может быть следствием того, что человек находится в помещении с «плохим» воздухом, слишком сухим или чересчур влажным.
«Слишком сухой, так и слишком влажный воздух может привести к проблемам со здоровьем», - заявил врач Андрей Рябков.
Медик объяснил «Газете.Ru»: в норме влажность воздуха в помещении должна соответствовать диапазону от 30 до 60 процентов (лучше всего, если ее показатель составляет 45 процентов). Нарушения в сторону «плюс» или «минус» грозят возникновением целого ряда расстройств и ухудшений. Говоря об этом, врач Рябков назвал конкретные проблемы с самочувствием.
Чем грозит пребывание в помещении с пересушенным воздухом:
- Пересыхание слизистых, ведущее к снижению иммунитета и подержанности ОРВИ.
- Низкая работоспособность, плохая концентрация.
- Повышенная утомляемость.
- Сухость, зуд и раздражение кожи.
- Синдром сухих глаз.
- Обострение аллергических проявлений.
- Одышка.
- Аритмия.
- Головокружение.
- Обострение суставных заболеваний.
- Обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
- Ухудшение самочувствия при имеющейся бронхиальной астме.
- В зависимости от температуры воздуха – перегрев или переохлаждение организма с последующими последствиями.
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