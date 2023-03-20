Терапевт Рябков рассказал, чем бывают полезны и вредны шторы в спальне

57 Фото: https://unsplash.com/photos/Q4PvX80itZ0
окно

По словам терапевта Андрея Рябкова, использование  светопоглощающих штор может улучшить качество сна.

Терапевт Рябков прокомментировал идею использования штор в спальне. В частности, медик отметил, какую пользу они могут принести здоровью. Специалист отметил, что светопоглощающие шторы помогают сделать сон более качественным.

«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в темном помещении без света», - напомнил терапевт в интервью «Лайфу».

Андрей Рябков уточнил, что ночной сон в темной спальне становится более глубоким и крепким, и это способствует более качественному очищению головного мозга.

В то же время врач обратил внимание на возможный вред, связанный с использованием штор. Если, например, шторы редко стираются или пылесосятся, они могут стать источником скопившейся пыли, аллергенов, загрязняющих веществ, проникающих через окна с улицы.

Непроницаемые шторы в спальне защищают от депрессии


«Шторы из искусственных некачественных материалов в сильную жару могут выделять токсичные вещества, которые не рекомендуется вдыхать», - предупредил специалист.

Тем, кто привык держать окна дома постоянно закрытыми шторами, терапевт посоветовал не делать этого. Дневной свет должен проникать в помещение, он тонизирует и полезен для хорошего настроения.

Терапевт Рябков: организм после гриппа может восстанавливаться месяцами


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что весной могут обостряться многие хронические болезни.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Занавешивать окна врачи считают обязательным
Постельное белье должно дышать
Терапевт Рябков: весной и летом возможна новая волна коронавируса
Теги : здоровый сон, польза и вред, Андрей Рябков