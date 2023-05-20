Онколог Воробьев поделился ранними симптомами рака кишечника
Рак кишечника является четвертым по распространенности типом рака, но знаете ли вы, как определить ранние признаки болезни?
Чтобы убедиться, что люди знают о малозаметных симптомах рака кишечника, врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум рассказал, на что обращать внимание.
Поскольку рак кишечника может проявляться по-разному, что опухоль может привести к «необъяснимым изменениям в привычках кишечника». Расширяя то, что это означает, доктор пояснил на примере, например, «чаще опорожнять кишечник или учащаться запоры».
Кроме того, обратите внимание, если вы видите кровь в фекалиях или комок в животе. Дополнительные признаки рака кишечника могут включать необъяснимую потерю аппетита или потерю веса.
Развитие анемии также может быть следствием роста опухоли в кишечнике.
"Если у вас есть один или несколько из вышеперечисленных симптомов, стоит посетить своего врача общей практики для более подробного обсуждения. Симптомы рака кишечника иногда можно спутать с синдромом раздраженного кишечника (СРК), поскольку симптомы довольно трудно различить. Важно следить за изменениями в кишечнике и консультироваться с лечащим врачом, если вас что-то беспокоит", - говорит онколог.
Описывая риск развития рака кишечника как «комплексный», есть один верный способ снизить свой риск — вести здоровый образ жизни.
Пять основных рекомендаций по снижению риска рака кишечника:
- Не курите
- Сократите потребление алкоголя
- Ешьте продукты, богатые клетчаткой
- Избегайте обработанного мяса и ограничьте употребление красного мяса
- Поддерживайте здоровый вес.
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