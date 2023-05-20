Онколог Воробьев поделился ранними симптомами рака кишечника

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Онколог Воробьев поделился ранними симптомами рака кишечника


Рак кишечника является четвертым по распространенности типом рака, но знаете ли вы, как определить ранние признаки болезни?


Чтобы убедиться, что люди знают о малозаметных симптомах рака кишечника, врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум рассказал, на что обращать внимание.

Поскольку рак кишечника может проявляться по-разному, что опухоль может привести к «необъяснимым изменениям в привычках кишечника». Расширяя то, что это означает, доктор пояснил на примере, например, «чаще опорожнять кишечник или учащаться запоры».

Кроме того, обратите внимание, если вы видите кровь в фекалиях или комок в животе. Дополнительные признаки рака кишечника могут включать необъяснимую потерю аппетита или потерю веса.

Развитие анемии также может быть следствием роста опухоли в кишечнике.


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"Если у вас есть один или несколько из вышеперечисленных симптомов, стоит посетить своего врача общей практики для более подробного обсуждения. Симптомы рака кишечника иногда можно спутать с синдромом раздраженного кишечника (СРК), поскольку симптомы довольно трудно различить. Важно следить за изменениями в кишечнике и консультироваться с лечащим врачом, если вас что-то беспокоит", - говорит онколог.


Описывая риск развития рака кишечника как «комплексный», есть один верный способ снизить свой риск — вести здоровый образ жизни.


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Пять основных рекомендаций по снижению риска рака кишечника:
  • Не курите
  • Сократите потребление алкоголя
  • Ешьте продукты, богатые клетчаткой
  • Избегайте обработанного мяса и ограничьте употребление красного мяса
  • Поддерживайте здоровый вес.


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