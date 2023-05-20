Онколог Воробьев поделился ранними симптомами рака кишечника

"Если у вас есть один или несколько из вышеперечисленных симптомов, стоит посетить своего врача общей практики для более подробного обсуждения. Симптомы рака кишечника иногда можно спутать с синдромом раздраженного кишечника (СРК), поскольку симптомы довольно трудно различить. Важно следить за изменениями в кишечнике и консультироваться с лечащим врачом, если вас что-то беспокоит", - говорит онколог.

Не курите

Сократите потребление алкоголя

Ешьте продукты, богатые клетчаткой

Избегайте обработанного мяса и ограничьте употребление красного мяса

Поддерживайте здоровый вес.

Чтобы убедиться, что люди знают о малозаметных симптомах рака кишечника,Поскольку рак кишечника может проявляться по-разному, что опухоль может привести кРасширяя то, что это означает, доктор пояснил на примере, например,Кроме того, обратите внимание, если вы видитеДополнительные признаки рака кишечника могут включать необъяснимую потерю аппетита или потерю веса.также может быть следствием роста опухоли в кишечнике.Описывая риск развития рака кишечника как «комплексный», есть один верный способ снизить свой риск — вести здоровый образ жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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