Нутрициолог Строков назвал лучшие продукты для завтрака, обеда и ужина - "сохраняют работоспособность"

Здоровое начало дня: завтрак

"Мюсли или цельнозерновой хлеб, а также фрукты, иногда яйцо, сыр обеспечивают энергию на весь день", - говорит Строкв.

Небольшой перекус утром

"Съешьте банан или горсть орехов".

Здоровый обед

"Белок, такой как рыба или нежирное мясо, легко усваивается и насыщает".

Идеальный полдник

Ужин

"В любом случае, не следует есть слишком обильно. Это напрягает и мешает спать".

Диета и сбалансированное питание кажутся взаимоисключающими.дал несколько советов о том, как правильно питаться, не оставаясь голодным.Завтрак — самый важный прием пищи в течение дня.Вы гарантированно будете сыты в течение длительного времени и нет риска волчьего голода по утрам. С другой стороны, если вы ничего не едите или просто выпиваете чашку кофе/чая, вы быстро проваливаетесь в энергетическую яму.Только не расслабься и потянись за конфетой! Они подстегивают сахар в крови, но также быстро снова его снижают — и все начинается сначала.Вот почему шоколадные батончики скорее не подходят.Полный желудок не располагает к работе. Большое количество овощей идеально для обеда. Не слишком много углеводов, они, как правило, утомляют.Жирные блюда, такие как шницель, картофель фри и тому подобное, не подходят. Они содержат много калорий и долго остаются в желудке.Идеально для здорового питания: горсть орехов или фруктов. Батончики мюсли (домашнего приготовления) также хороши для перекуса между приемами пищи, так как овсянка надолго насыщает.Низкоуглеводная еда хороша для ужина. Если вы больше цените хороший сон, углеводы способствуют высвобождению гормона релаксации серотонина.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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