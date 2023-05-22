Нутрициолог Строков: овсянка и орехи помогают справится со стрессом

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Нутрициолог Строков: овсянка и орехи помогают справится со стрессом


Особенно в стрессовые времена вашему телу нужны важные питательные вещества, чтобы функционировать. Узнайт 2 антистрессовых продукта, которые вы должны использовать вместо этого.


Плотный график, проблемы в отношениях или встреча с начальником: стрессовые ситуации знакомы практически каждому. Когда мы наэлектризованы, мы часто берем плитку шоколада или перекусываем в закусочной.

Во-первых, хорошие новости: вам действительно следует что-нибудь съесть, когда вы испытываете стресс. В этой ситуации вашему телу требуется больше энергии для эффективной работы. Если вы не снабдите его этой повышенной потребностью в энергии, существует риск истощения и трудности с концентрацией внимания.

Поэтому для нас совершенно нормально жаждать перекусов с высоким содержанием жиров и углеводов в стрессовые дни.

"А теперь плохие новости: шоколад, чипсы, выпечка и тому подобное повышают уровень сахара в крови. Затем тяга быстро возвращается, и организм также накапливает лишние калории", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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Эти полезные перекусы помогают бороться со стрессом


Но чем нам перекусить? Продукты, содержащие много витамина В, минералов, белков и длинноцепочечных углеводов, повышают работоспособность и делают нас устойчивыми к стрессу.

1. Овсянка


Овсяные хлопья содержат большое количество витаминов В1 и В3, которые поддерживают энергетический обмен и нормальную работу нервной системы.

"Аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья". 


Совет: перед напряженным днем приготовьте накануне вечером кашу с орехами и фруктами.

2. Орехи


У каждого должны быть орехи в кармане или в ящике стола, потому что они — лучшая пища для мозга! Будь то арахис или грецкие орехи, макадамия или миндаль - все виды содержат витамины группы В, а также калий и железо, которые поддерживают память.

"Орехи также содержат много магния, который защищает от стресса. Тормозит передачу нервных импульсов, вызывающих стресс, и успокаивает нервную систему".


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