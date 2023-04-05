Нутрициолог Строков перечислил продукты, которые полезны для мозга

"Пейте достаточное количество воды каждый день. Легкое обезвоживание может повлиять на ваш уровень энергии, настроение и способность концентрироваться. Кроме того, ешьте правильный баланс хороших жиров. Ваш мозг нуждается в здоровых жирах, чтобы функционировать должным образом, и вы можете найти хорошие жиры в суперпродуктах, таких как жирная рыба, орехи, семена, оливковое масло, рапсовое масло, авокадо, яйца и молоко", - говорит врач-нутрициолог Строков специально для МедикФорум.

Избегайте трансжиров, которые содержатся в обработанных или упакованных продуктах, потому что они плохо влияют на ваше настроение и сердце.

Соблюдайте сбалансированную диету и ешьте много цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Эти продукты полны витаминов и минералов, которые нужны вашему мозгу и телу, чтобы оставаться здоровыми.

Включите немного белка в каждый прием пищи. Белки содержат аминокислоту, которая нужна вашему мозгу для регулирования настроения.

Поддерживайте правильное здоровье кишечника. Ваш кишечник может отражать ваше самочувствие и может ускоряться или замедляться, если вы испытываете стресс. Здоровая пища для вашего кишечника включает бобы, фрукты, овощи и пробиотики.

Ограничьте потребление кофеина, который может повлиять на ваше настроение. Кофеин может вызвать проблемы со сном, особенно если вы пьете его перед сном. Это также может сделать вас более тревожным и раздражительным.

Даже если у вас нет проблем с психическим здоровьем, эти советы помогут улучшить ваше физическое и психическое самочувствие.Принимайте пищу регулярно. Регулярное время приема пищи может помочь предотвратить падение уровня сахара в крови, что может вызвать у вас чувство усталости и повлиять на ваше настроение.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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