Кардиолог Варфоломеев назвал признак повышенного холестерина на пальцах ног
Несмотря на то, что высокий уровень холестерина является опасным для жизни состоянием, он почти не проявляется симптомами, пока не произойдет сердечный приступ или инсульт.
Кардиолог поделился признаком состояния, на которое следует обратить внимание на пальцах ног.
"Медленно растущие ногти на ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина. При избытке жирового вещества в кровеносных сосудах может возникнуть заболевание периферических артерий (ЗПА)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Симптомы ЗПА, в том числе:
- Болезненные боли в ногах при ходьбе, которые исчезают в покое
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Открытые язвы на ступнях и голенях, которые не заживают
- Цвет кожи на ногах становится бледнее обычного или синеет
- Блестящая кожа
- У мужчин эректильная дисфункция
- Мышцы ног истощаются.
"Как правило, уровень общего холестерина у здоровых взрослых не должен превышать 5 ммоль/л. Людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ, результат анализа крови должен быть не более 4 ммоль/л".
Высокий уровень холестерина является сильным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным исходом. В ваших интересах иметь здоровый уровень холестерина, который достижим.
Регулярные физические упражнения (не менее 150 минут в неделю) необходимы для снижения уровня холестерина. Некоторым людям могут быть назначены лекарства для снижения уровня холестерина, такие как статины.
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