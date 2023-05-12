Кардиолог Варфоломеев назвал признак повышенного холестерина на пальцах ног

"Медленно растущие ногти на ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина. При избытке жирового вещества в кровеносных сосудах может возникнуть заболевание периферических артерий (ЗПА)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

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"Как правило, уровень общего холестерина у здоровых взрослых не должен превышать 5 ммоль/л. Людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ, результат анализа крови должен быть не более 4 ммоль/л".

Кардиолог поделился признаком состояния, на которое следует обратить внимание на пальцах ног.Всем, кто испытывает такие симптомы, настоятельно рекомендуется записаться на прием к врачу.Высокий уровень холестерина является сильным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным исходом. В ваших интересах иметь здоровый уровень холестерина, который достижим.Регулярные физические упражнения (не менее 150 минут в неделю) необходимы для снижения уровня холестерина. Некоторым людям могут быть назначены лекарства для снижения уровня холестерина, такие как статины.Ранее МедикФорум писал о том, можно ли есть фрукты перед сном.

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