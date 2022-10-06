От болезней сердца до деменции: какао снижает риск трех основных причин смерти

"В нем содержится тип растительного соединения, называемого полифенолом, который был отмечен в исследованиях за его способность снижать риск сердечных заболеваний и инсульта при одновременном улучшении когнитивных функций", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"К счастью, какао — это всего лишь один из продуктов, который может протянуть руку помощи в предотвращении этих смертельных заболеваний. Полезные эффекты лакомства уходят корнями в далекое прошлое, и различные исследования подчеркивают его сильные стороны", - добавляет диетолог.



