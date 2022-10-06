От болезней сердца до деменции: какао снижает риск трех основных причин смерти

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От болезней сердца до деменции: какао снижает риск трех основных причин смерти


Бесчисленные исследования показывают, что какао может помочь предотвратить три основных заболевания.


Один из подходов к увеличению продолжительности жизни заключается в предотвращении предшественников хронических заболеваний. В то время как яркие фрукты и овощи являются очевидным выбором для укрепления вашего здоровья, есть и темные лакомства, которые также могут оказаться полезными. Исследования показывают, что это может снизить риск трех основных заболеваний.

Какао-порошок, отличающийся богатым вкусом, представляет собой нечто большее, чем декадентский ингредиент.

"В нем содержится тип растительного соединения, называемого полифенолом, который был отмечен в исследованиях за его способность снижать риск сердечных заболеваний и инсульта при одновременном улучшении когнитивных функций", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Деменция, сердечные заболевания и инсульт считаются основными причинами смерти, представляющими серьезную угрозу долголетию.

"К счастью, какао — это всего лишь один из продуктов, который может протянуть руку помощи в предотвращении этих смертельных заболеваний. Полезные эффекты лакомства уходят корнями в далекое прошлое, и различные исследования подчеркивают его сильные стороны", - добавляет диетолог.


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Полифенолы, обладающие способностью снижать артериальное давление и уменьшать жесткость артерий.


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