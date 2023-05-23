Врач предупреждает о напитке, который вызывает "фрагментарный сон" — и это не кофеин

«Хотя алкоголь часто может заставить вас быстрее заснуть, его употребление перед сном может вызвать фрагментарный сон», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна».

«Хотя это может показаться экстремальным, если вам трудно уснуть вечером, подумайте о том, чтобы отказаться от кофеина за 8–12 часов до сна».

Когда ваша голова лежит на подушке, вы можете погрузиться в глубокий сон? Если нет, то это может быть из-за определенного напитка. Врач предупредил о популярном напитке, который может помешать заснуть.Употребление алкоголя в часы, предшествующие сну, может быть «причиной частых пробуждений в течение ночи».Он способствует более длительномукогда вы просыпаетесь ночью и изо всех сил пытаетесь снова заснуть. Так, эксперт посоветовал выпить алкогольный напиток (если вы собираетесь его выпить)Поступая таким образом, вы даете организмупрежде чем пытаться заснуть. Хотя то, что кофеин может нарушить ваш сон, может быть очевидным, то, как долго он остается в организме, может вас удивить.Кофеин работает, блокируя эффекты аденозина, нейротрансмиттера, который естественным образом накапливается в организме в течение дня и вызывает сонливость.Итак, если вы особенно чувствительны к воздействию кофеина, ваш утренний напиток может мешать вам засыпать ночью.Ранее МедикФорум писал о безопасности нитратов.

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