Гепатолог Южнова: ранний симптом заболевания печени, который проявляется ночью

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Гепатолог Южнова: ранний симптом заболевания печени, который проявляется ночью


Ночное время может выявить симптом заболевания печени, связанного с алкоголем.


Спровоцированное чрезмерным употреблением алкоголя заболевание печени, связанное с алкоголем, часто неохотно проявляет симптомы на ранних стадиях. Иногда это состояние обычно вызывает контрольные признаки только после серьезного повреждения печени.

Когда солнце взошло и светит, а температура поднимается до 20 градусов, в вашей спальне может быть немного жарко и душно. Хотя время от времени у каждого может быть тяжелая ночь, постоянные проблемы со сном могут указывать на основную проблему со здоровьем.


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"Проблемы со сном или бессонница являются одним из «ранних» симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем. Хотя ранние стадии ОРЗЛ обычно не вызывают многих симптомов, бессонница все же может возникнуть на ранней стадии", — говорится врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Бессонница также может возникнуть, когда вы начинаете испытывать накопление токсинов в мозгу. По мере того, как печень становится более серьезно поврежденной, могут развиваться более очевидные и серьезные симптомы.



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