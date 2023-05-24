Гепатолог Южнова: ранний симптом заболевания печени, который проявляется ночью

"Проблемы со сном или бессонница являются одним из «ранних» симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем. Хотя ранние стадии ОРЗЛ обычно не вызывают многих симптомов, бессонница все же может возникнуть на ранней стадии", — говорится врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Спровоцированное чрезмерным употреблением алкоголя заболевание печени, связанное с алкоголем, часто неохотно проявляет симптомы на ранних стадиях. Иногда это состояние обычно вызывает контрольные признаки только после серьезного повреждения печени.Когда солнце взошло и светит, а температура поднимается до 20 градусов, в вашей спальне может быть немного жарко и душно. Хотя время от времени у каждого может быть тяжелая ночь,Бессонница также может возникнуть, когда вы начинаете испытывать накопление токсинов в мозгу. По мере того, как печень становится более серьезно поврежденной, могут развиваться более очевидные и серьезные симптомы.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.