Психиатр объясняет, что такое повышенная чувствительность и как с ней жить

Как пострадавшие реагируют на раздражители?

Как жить с высокой чувствительностью?

"Есть много полезных стратегий. Когда я знаю, что я очень чувствителен к определенным раздражителям, я могу адаптироваться и активно поддерживать себя, чтобы лучше обрабатывать их, например, посредством сознательного брюшного дыхания. Это успокаивает нервную систему", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

"Если я, как очень чувствительный человек, считаю, что поездка в метро для меня слишком нервная, я лучше поеду на велосипеде. Если я замечаю, что в офисе с открытой планировкой невыносимо, то предпочитаю работать из дома. Конечно, такие изменения не всегда возможны, иногда требуется немного творчества".

Можно было бы позавидовать высокочувствительным людям, их способности воспринимать жизнь всеми органами чувств. Однако предполагаемая сверхспособность относится не только к положительным впечатлениям и чувствам.Такие людиВысокая чувствительность относится ко всем воспринимаемым раздражителям. Их можно разделить на три категории: во-первых, сенсорные раздражители, включая чувствительность к шуму, запаху, свету, боли и вкусу.Кроме того, есть эмоциональные стимулы, которые высокочувствительные люди переоценивают. Это означает, что они замечают и обрабатывают выражение лица, жесты, позу и тон голоса своего собеседника. Так же четко они воспринимают собственные мысли, чувства и перепады настроения.Поэтому рекомендуются другие методы релаксации, такие как йога или медитация, для снижения высокого уровня стресса, вызванного перевозбуждением. Эти стратегии связаны с сознательной регуляцией и обработкой стимулов, а не с их избеганием.Но даже это может быть полезно в умеренных количествах.Ранее МедикФорум писал о пользе воды.

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