Психиатр объясняет, что такое повышенная чувствительность и как с ней жить
Те, кто воспринимает раздражители, такие как шумы, запахи и вкусы, особенно сильно, считаются высокочувствительными. Психолог объясняет, как пострадавшие могут лучше справляться с перевозбуждением в повседневной жизни.
Можно было бы позавидовать высокочувствительным людям, их способности воспринимать жизнь всеми органами чувств. Однако предполагаемая сверхспособность относится не только к положительным впечатлениям и чувствам.
Такие люди сильнее ощущают боль, шум или зловоние, а это означает, что повседневные ситуации быстро становятся стресс-тестами.
Как пострадавшие реагируют на раздражители?
Высокая чувствительность относится ко всем воспринимаемым раздражителям. Их можно разделить на три категории: во-первых, сенсорные раздражители, включая чувствительность к шуму, запаху, свету, боли и вкусу.
Кроме того, есть эмоциональные стимулы, которые высокочувствительные люди переоценивают. Это означает, что они замечают и обрабатывают выражение лица, жесты, позу и тон голоса своего собеседника. Так же четко они воспринимают собственные мысли, чувства и перепады настроения. Это включает в себя способность очень хорошо анализировать и понимать сложные отношения.
Как жить с высокой чувствительностью?
"Есть много полезных стратегий. Когда я знаю, что я очень чувствителен к определенным раздражителям, я могу адаптироваться и активно поддерживать себя, чтобы лучше обрабатывать их, например, посредством сознательного брюшного дыхания. Это успокаивает нервную систему", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.
Поэтому рекомендуются другие методы релаксации, такие как йога или медитация, для снижения высокого уровня стресса, вызванного перевозбуждением. Эти стратегии связаны с сознательной регуляцией и обработкой стимулов, а не с их избеганием.
Но даже это может быть полезно в умеренных количествах.
"Если я, как очень чувствительный человек, считаю, что поездка в метро для меня слишком нервная, я лучше поеду на велосипеде. Если я замечаю, что в офисе с открытой планировкой невыносимо, то предпочитаю работать из дома. Конечно, такие изменения не всегда возможны, иногда требуется немного творчества".
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