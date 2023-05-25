Диетолог Пономарева объяснила, можно ли есть картошку сырой

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Диетолог Пономарева объяснила, можно ли есть картошку сырой


Картофель в сыром виде можно есть при определенных условиях, но не рекомендуется. Особенно беременным и кормящим женщинам, маленьким детям и людям с чувствительным желудком следует наслаждаться только приготовленными клубнями. 



Но почему сырой картофель не обязательно пригоден для употребления? Врач-диетолог Василиса Пономарева объяснила специально для МедикФорум, почему нельзя есть картошку сырой.

 

Почему нельзя есть картошку сырой?

  • Сырой картофель содержит много соланина, который в больших количествах токсичен для человека. Вещество, которое вырабатывает картофель для защиты от  плесени  и других вредителей, также может быть токсичным для животных. 
  • Сырой картофель также содержит углеводы с длинной цепью  , которые трудно перевариваются. Приготовление превращает их в легкоусвояемые углеводы.
  • Сырой картофель также не очень убедителен с точки зрения вкуса. Из-за соланина и длинноцепочечных углеводов они обычно имеют горьковатый и мучнистый вкус.  

Особенно полезен отварной картофель в кожуре.

"Он содержит фосфор, магний, кальций, железо, марганец, медь, цинк, а также витамины: С, В, В2, В6, В РР, Д, К, Е, фолиевая кислота, каротин. А еще калий, особенно много его в кожуре".



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