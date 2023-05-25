У диабетиков в 3 раза больше шансов заболеть болезнью Альцгеймера

«Диабет наиболее тесно связано с болезнью Альцгеймера. Таким образом, предотвращение или замедление прогрессирования предиабета в диабет существенно снизит бремя деменции в будущем», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Такой вывод был сделан в результате нового исследования, в котором приняли участие 11 700 пожилых людей в США, за которыми наблюдали более трех десятилетий.Диабет связан с риском слабоумия, но этот риск объясняется развитием диабета. Ранний возраст начала диабета также был связан со значительно большим риском развития деменции. Результаты нескольких исследований показывают, что предотвращение прогрессирования диабета может быть важным способом снижения бремени деменции.Если вы питаетесь более здоровой пищей, контролируете свой вес и физически активны, это снижает риск развития диабета 2 типа.Ранее МедикФорум писал о напитке, который препятствует образованию тромбов.

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