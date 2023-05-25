Эндокринолог Юрочкин назвал симптомы повышенного уровня кортизола

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стресс

Если кортизол слишком долго присутствует в организме в повышенной концентрации, это подрывает здоровье.

Многие знают: кортизол – это гормон стресса. Врач Александр Юрочкин рассказал, что в определенном количестве кортизол необходим для поддержки функционирования организма, он позволяет мобилизовать свои ресурсы и сконцентрироваться, когда необходимо. Но его повышенная концентрация связана с высоким риском разных нарушений, от бессонницы до жироотложения и проблем с обменом веществ.

Эндокринолог Юрочкин назвал симптомы повышенного уровня кортизола.
  • Проблемы с засыпанием и сном: тело может быть истощено, но человек не засыпает, его одолевают беспокойные мысли. Сон чуткий и тревожный с пробуждениями.
  • Жир на животе: он не уходит несмотря на попытки похудеть.
  • Низкое либидо: когда организм находится под действием стресса, размножение не является для него   первоочередной функцией.
  • Телесные бои: боли часто ощущаются в шее или спине.
  • Частые инфекции: хронический стресс делает организм восприимчивым к вирусам.
  • Проблемы с пищеварением: очень часто происходит избыточное образование газов, возникают частые запоры.
  • Низкий тонус: чувствуется истощение, вялость даже при достаточном сне.
  • Пищевое нарушение: обостряется потребность в сладкой, соленой или жирной пище.
  • Пессимизм: можно заметит, что возросла тревожность, настрой в целом стал более негативным чем обычно.
Что помогает снизить высокий уровень кортизола? Врач рекомендует аэробные виды спорта:

«Легкий бег трусцой, отлично подходят для снижения умственного стресса».

В рационе должны быть продукты, содержащие антиоксиданты, витамины B, Е, магний, калий: грецкие орехи или миндаль, семечки, зеленые листовые овощи, ягоды, абрикосы и бананы.

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Теги : кортизол, признаки нарушений, Александр Юрочкин
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