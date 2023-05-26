Кардиолог Варфоломеев назвал 5 типов сердечной недостаточности

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Кардиолог Варфоломеев назвал 5 типов сердечной недостаточности


Пациенты с сердечной недостаточностью делятся на пять «кластеров» в зависимости от их характеристик — и их риск смерти резко различается.


"Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может правильно перекачивать кровь по всему телу, обычно потому, что оно стало слишком слабым или жестким", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.



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Ученые использовали инструменты искусственного интеллекта для выявления пяти новых подтипов сердечной недостаточности на основе 87 факторов, включая возраст, симптомы, основные состояния, принимаемые лекарства и результаты анализов.

Исследователи рассчитали риск смерти пациента в течение года после постановки диагноза в зависимости от того, в какой «кластер» он попал. Он варьировался от 11 процентов для «метаболического» подтипа до 61 процента для «связанного с мерцательной аритмией».

"Пациенты, которые попадали в метаболическую категорию, как правило, имели избыточный вес и имели низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в то время как пациенты в группе, связанной с фибрилляцией предсердий, имели состояние, вызывающее нерегулярный сердечный ритм и заболевание клапанов".

Те, кто попал в группу «раннее начало», были моложе и имели 20-процентный риск смерти в течение 12 месяцев. В «кардиометаболической» группе риск составлял 37%, у них была тенденция к избыточному весу, высокий уровень назначенных лекарств и сердечно-сосудистых заболеваний.


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Наконец, пациенты в категории «позднее начало» имели 46-процентный риск и, как правило, были пожилыми, женщинами, не принимали много лекарств, с низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний.

"Трудно предсказать, как будет развиваться болезнь у отдельных пациентов. Некоторые люди будут стабильны в течение многих лет, в то время как другим быстро становится хуже".

Лучшие различия между типами сердечной недостаточности могут также привести к более целенаправленному лечению и могут помочь нам по-другому взглянуть на потенциальные методы лечения.



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