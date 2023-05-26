Любите перекусывать на ходу? Врач Алисова говорит о 3-х печальных последствиях для здоровья

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Любите перекусывать на ходу? Врач Алисова говорит о 3-х печальных последствиях для здоровья


Слишком быстрое питание связано с болезнями. Врач рассказала, к каким состояниям может привести эта нездоровая привычка.


«Действительно, это так. Скорость еды — это гораздо больше, чем просто то, как она взаимодействует с нашим весом», - говорит врач-гастроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.


Слишком быстро есть «нехорошо для нас».

«По сути, вашему мозгу нужно время, чтобы осознать, что он заполнен. И исследования показали, что вашему разуму требуется от пяти до 20 минут, чтобы догнать свой живот. И исследования также говорят нам, что более медленная еда увеличивает реакцию гормонов, регулирующих аппетит».

Мало того, что слишком быстрое переедание связано с ожирением и, таким образом, болезнями, такими как диабет 2 типа, оно связано с большим количеством висцерального жира.

Наличие большего количества висцерального жира связано с плохим кардиометаболическим здоровьем.


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Новое исследование показало, что «у тех, кто ест быстро, вероятность развития метаболического синдрома почти в два раза выше».

Быстрое питание коррелировало с большим увеличением веса, более высоким уровнем сахара в крови, высоким уровнем холестерина и большей талией.

Было опубликовано и другое исследование, которое установило связь между быстрым приемом пищи и более высоким риском диабета второго типа. Это может быть связано с тем, что более медленное жевание стимулирует большее высвобождение инсулина, что означает лучший контроль уровня глюкозы. Если вы жуете дольше, у вас больше поглощения слюны, и это вызывает более раннее выделение инсулина и глюкозы.


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"Те кто, перекусывает на ходу сообщают о плохом пищеварении и кислотном рефлюксе".



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