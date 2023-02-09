Жуйте больше: медленное пережевывание поможет в борьбе с болезнями - гастроэнтеролог Алисова

"В среднем человек пережевывает пищу всего 10 секунд. Но он говорит, что тщательное пережевывание каждого кусочка может сохранить здоровье кишечника за счет «предварительного переваривания» пищи. Каждый кусочек расщепляется слюной и доставляется в более усвояемой форме, не напрягая кишечник. Это один из простых принципов — техника жевания Майра. Когда вы не жуете должным образом, кишечник должен жевать за вас, и у вас есть больше времени для накопления газов и алкоголя. С каждым укусом вы удваиваете поверхность своей пищи, поэтому, когда вы пережевываете 30 раз, у вас в 1000 раз больше поверхности и больше шансов, что ферменты слюны сделают свою работу", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Пережевывание каждого кусочка пищи не менее 30 раз может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как диабет и сердечные заболевания. Врач рекомендует класть столовые приборы во время еды, утверждая, что посетители, которые торопятся с едой, рискуют нанести вред здоровью из-за недостаточно переваренной пищи.Привычка глотать может вызвать воспаление кишечника, а также разрушить клетки иммунитета, хранящиеся в нем.Поддержание кишечника в хорошей форме может предотвратить передачу белка, связанного с болезнью Паркинсона, из кишечника в мозг. А диабет 2 типа, сердечные заболевания и депрессия также связаны с плохой работой кишечника.Майр был австрийским врачом, который считал, что хорошее общее состояние здоровья связано с кишечником и что пациентов можно лечить, поддерживая его в хорошей форме. Его идея заключалась в том, что кишечник является центром нашего тела. Доказано, что он был прав. Все в нашем теле прямо или косвенно связано с нашим кишечником.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.