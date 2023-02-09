Жуйте больше: медленное пережевывание поможет в борьбе с болезнями - гастроэнтеролог Алисова

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Жуйте больше: медленное пережевывание поможет в борьбе с болезнями - гастроэнтеролог Алисова


Врач рекомендует больше жевать, чтобы поддерживать здоровое пищеварение и бороться с болезнями.


Пережевывание каждого кусочка пищи не менее 30 раз может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как диабет и сердечные заболевания. Врач рекомендует класть столовые приборы во время еды, утверждая, что посетители, которые торопятся с едой, рискуют нанести вред здоровью из-за недостаточно переваренной пищи.

Привычка глотать может вызвать воспаление кишечника, а также разрушить клетки иммунитета, хранящиеся в нем.

Поддержание кишечника в хорошей форме может предотвратить передачу белка, связанного с болезнью Паркинсона, из кишечника в мозг. А диабет 2 типа, сердечные заболевания и депрессия также связаны с плохой работой кишечника.


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"В среднем человек пережевывает пищу всего 10 секунд. Но он говорит, что тщательное пережевывание каждого кусочка может сохранить здоровье кишечника за счет «предварительного переваривания» пищи. Каждый кусочек расщепляется слюной и доставляется в более усвояемой форме, не напрягая кишечник. Это один из простых принципов — техника жевания Майра. Когда вы не жуете должным образом, кишечник должен жевать за вас, и у вас есть больше времени для накопления газов и алкоголя. С каждым укусом вы удваиваете поверхность своей пищи, поэтому, когда вы пережевываете 30 раз, у вас в 1000 раз больше поверхности и больше шансов, что ферменты слюны сделают свою работу", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.


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Майр был австрийским врачом, который считал, что хорошее общее состояние здоровья связано с кишечником и что пациентов можно лечить, поддерживая его в хорошей форме. Его идея заключалась в том, что кишечник является центром нашего тела. Доказано, что он был прав. Все в нашем теле прямо или косвенно связано с нашим кишечником.


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