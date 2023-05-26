Кардиолог Кондрашов назвал усталость и кашель среди неочевидных признаков болезни сердца

«Среди классических признаков выделяют повышенное давление, одышку и боль в груди. Но далеко не всегда проблемы с сердцем вызывают такие очевидные симптомы», - рассказал врач «Вечерней Москве».

«сдавливающие головные боли, сопровождающиеся нередко тошнотой».

Кардиолог Кондрашов сообщил в интервью, что признаки больного сердца могут казаться проявлениями других состояний.Вот признаки, которые кардиолог советует воспринимать со всей серьезностью.По словам Кондрашова, при больном сердце усталость от каких-то физических действий наступает очень быстро, даже если человек не испытывает ощутимого напряжения.К неочевидным признакам болезни сердца относится отек ног, затрагивающий лодыжки и стопы. При надавливании на отекшее место возникают углубления, которые проходят далеко не сразу.Андрей Кондрашов заметил, что в начале сердечного заболевания у человека может возникать кашель, когда он лежит. Такой кашель никак не связан с аллергией или ОРВИ и не сопровождается выделением мокроты.Эти образования часто можно заметить на веках или в области вокруг глаз. Их появление говорит о повышенном содержании холестерина и тоже может быть симптомом нездорового сердца.Кардиолог констатировал, что в случае болезни сердца возникаютСпециалист подчеркнул, что, замечая у себя перечисленные симптомы, нужно обязательно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными признаками может проявляться инфаркт миокарда.

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