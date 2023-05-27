Нутрициолог Строков: практически у всех есть дефицит этих микроэлементов

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Нутрициолог Строков: практически у всех есть дефицит этих микроэлементов


Нутрициолог Строков рассказал, почему прием поливитаминов может быть полезен для вашего здоровья.


Нутрициолог Игорь Строков, специально для МедикФорум рассказал о питательных веществах, которых обычно не хватает.

"Это витамин D, фолиевая кислота, кальций, магний, селен, железо, йод и омега-3", - утверждает врач.


Все они играют важную роль в нашем здоровье. Эти питательные вещества, которые мы поглощаем из пищи, «влияют на наш иммунный статус и восприимчивость к инфекциям.

"Большинству людей будет сложно получить оптимальное количество необходимых витаминов и минералов из стандартной западной диеты. Это результат множества факторов, в том числе плохого качества продуктов питания, преобладания ультра-обработанных продуктов и нагрузки, которую современная окружающая среда возлагает на наш организм".

Когда мы подвергаем организм большему загрязнению и стрессу, чем когда-либо прежде, справедливо сказать, что потребности нашего организма в питании увеличились, и мы не едим соответственно.

Может быть полезно принимать качественные поливитамины для покрытия основных потребностей, а не принимать отдельные питательные вещества, говорит врач.


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Предостережение: если ваш терапевт обнаружит дефицит , вам, вероятно, потребуется более высокая доза этого питательного вещества, чем содержится в поливитаминах.

Если вы принимаете поливитамины, их, как правило, лучше всего принимать во время еды, поскольку они содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин Е. Кроме того, цинк может вызвать у вас тошноту натощак.

В идеальном мире мы должны получать все питательные вещества из еды на наших тарелках. Однако из-за напряженного образа жизни это усложняется.


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Нутрициолог также рекомендовал есть «широкий спектр красочных фруктов и овощей, жирную рыбу, молочные продукты, нежирное мясо, фасоль, бобовые, орехи, продукты из сои и красное мясо».


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