Нутрициолог Строков: практически у всех есть дефицит этих микроэлементов
Нутрициолог Строков рассказал, почему прием поливитаминов может быть полезен для вашего здоровья.
Нутрициолог Игорь Строков, специально для МедикФорум рассказал о питательных веществах, которых обычно не хватает.
"Это витамин D, фолиевая кислота, кальций, магний, селен, железо, йод и омега-3", - утверждает врач.
Все они играют важную роль в нашем здоровье. Эти питательные вещества, которые мы поглощаем из пищи, «влияют на наш иммунный статус и восприимчивость к инфекциям.
"Большинству людей будет сложно получить оптимальное количество необходимых витаминов и минералов из стандартной западной диеты. Это результат множества факторов, в том числе плохого качества продуктов питания, преобладания ультра-обработанных продуктов и нагрузки, которую современная окружающая среда возлагает на наш организм".
Когда мы подвергаем организм большему загрязнению и стрессу, чем когда-либо прежде, справедливо сказать, что потребности нашего организма в питании увеличились, и мы не едим соответственно.
Может быть полезно принимать качественные поливитамины для покрытия основных потребностей, а не принимать отдельные питательные вещества, говорит врач.
Предостережение: если ваш терапевт обнаружит дефицит , вам, вероятно, потребуется более высокая доза этого питательного вещества, чем содержится в поливитаминах.
Если вы принимаете поливитамины, их, как правило, лучше всего принимать во время еды, поскольку они содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин Е. Кроме того, цинк может вызвать у вас тошноту натощак.
В идеальном мире мы должны получать все питательные вещества из еды на наших тарелках. Однако из-за напряженного образа жизни это усложняется.
Нутрициолог также рекомендовал есть «широкий спектр красочных фруктов и овощей, жирную рыбу, молочные продукты, нежирное мясо, фасоль, бобовые, орехи, продукты из сои и красное мясо».
Ранее МедикФорум писал об опасностях синдрома ночной еды.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий