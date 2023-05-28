Онколог Воробьев: 6 признаков рака поджелудочной, которые появляются за месяцы до диагноза

«Поскольку он проявляется так поздно, прогноз для рака поджелудочной железы неблагоприятный», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Схваткообразные боли

Диарея

Запор

Другие изменения дефекации

вздутие живота

Тошнота.

«Боль может иррадиировать из верхней части живота в спину, например, если опухоль давит на позвоночник. Рак поджелудочной железы также может вызывать боль, если он сдавливает другие органы или нервы».

Возможность раннего обнаружения рака может означать разницу между жизнью и смертью, однако симптомы часто могут оставаться незамеченными.К сожалению, рак поджелудочной железы обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях.От 80 до 90 процентов пациентов диагностируют на поздней стадии, когда их рак уже запущен.Несмотря на эту мрачную статистику, есть некоторые симптомы, которые могут насторожить.Исследования показывают, что у 25 процентов пациентов в течение шести месяцев до постановки диагноза рака поджелудочной железы действительно возникают симптомы со стороны верхних отделов брюшной полости. И еще 15 процентов имеют симптомы еще до этого.У одной трети пациентов боль считается от легкой до умеренной, а у другой трети боль сильная. Боль может быть прерывистой и часто усиливается при приеме пищи и питья, особенно жирной пищи, а также в положении лежа, и уменьшается при наклоне вперед.Вы должны быть бдительны и сообщать своему врачу о любой новой легкой или умеренной боли в животе , если она не исчезнет в течение семи дней.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.