Вот что происходит с вашим телом, когда вы ложитесь спать в одно и то же время

"Исследователи обнаружили, что люди, которые всегда ложатся спать и просыпаются в одно и то же время, более продуктивны и успешны в течение дня", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Исследование показывает: регулярное время отхода ко сну делает вас более продуктивным

«Результаты показывают, что ложиться спать и просыпаться в одно и то же время так же важно, как и количество часов, которые вы спите».

Лучший сон

Меньше стресса и лучше иммунная система

Вряд ли кто-то ложится спать в то же время в понедельник, что и в пятницу вечером. Если вы хотите сохранить свое тело здоровым в течение длительного времени, вы должны делать именно это.Легко потерять счет времени, когда вы проводите время с друзьями, готовитесь к экзамену или совещанию. Это часто приводит к постоянной усталости, которая сохраняется, даже если вы ложитесь спать раньше на следующий день.В исследовании студенты вели дневник сна в течение четырех недель. В результате у участников с нерегулярным ритмом сна средний балл был ниже, чем у тех, кто всегда ложился спать в одно и то же время. Студенты не только показали лучшие результаты, у них также было меньше проблем с засыпанием и вставанием.Самое удивительное в этом результате то, что обе группы спали примерно одинаковое количество часов. Только время сна было другим.Постоянный отход ко сну в установленное время способствует естественному ритму сна и бодрствования организма. Таким образом, тело знает, независимо от внешних воздействий, что сон объявляется в определенное время. Затем он также начинает своевременно вырабатывать гормон сна мелатонин.Ложась спать в одно и то же время, вы спите лучше и спокойнее. Те, кто лучше спит, менее подвержены стрессу.Люди, генетически предрасположенные к сердечно-сосудистым заболеваниям, также минимизируют риск инсульта или сердечного приступа, ложась спать в одно и то же время.Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета 2 типа.

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