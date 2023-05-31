Врач Андреева назвала лучшую позу для сна в жару

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Врач Андреева назвала лучшую позу для сна в жару


По словам врача, употребление жидкости и тренировки в начале дня могут улучшить сон в жаркую погоду. Определенная поза сна также может помочь.


Некоторым в лучшие времена может быть сложно хорошо выспаться, особенно из-за повышения температуры.

Без достаточного количества сна мы можем с трудом выполнять свои повседневные дела и даже повышать риск других заболеваний, если это продолжается в течение длительного периода времени.

Врач посоветовала принимать особое положение ночью.

«Те, кто обычно спит на спине, должны попробовать спать на одном боку в теплую погоду, так как в этом положении ваше тело подвергается воздействию воздуха. Это означает, что тепло от тела может легче выходить, что, в свою очередь, регулирует температуру тела до более нормального уровня», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Она поделилась и другими способами борьбы с жарой ночью.

Держите голову и ноги в прохладе


"Секрет регулирования тепла тела заключается в том, чтобы держать тело в тепле, но воздействовать на основные точки пульса, такие как голова, шея, запястья и ступни".

Поддерживая эти ключевые области более прохладными и защищенными от тепла укрытий, это поможет снизить внутреннюю температуру.

Смените постельное белье


Отказавшись от атласных или синтетических простыней на что-то более легкое и дышащее, например, из хлопка или льна, вы снизите температуру в постели, помогая вам качественно выспаться ночью.

"Если вы ищете что-то необычное, ткани на растительной основе, например из бамбука, также помогут вашей коже оставаться прохладной". 



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Инвестируйте в правильный матрас


Ваша кровать может играть важную роль в том, насколько комфортно вы себя чувствуете ночью, а также в температуре самой кровати.

«Матрасы, изготовленные из толстой пены, имеют тенденцию поглощать и удерживать тепло тела, из-за чего вам становится слишком жарко».



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