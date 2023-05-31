Нутрициолог Строков назвал 3 белковых продукта, которые помогают быстро похудеть





1. Яйца

«Белок, содержащийся в яйцах, может усиливать термический эффект пищи и ускорять обмен веществ», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Греческий йогурт

"Соедините его с мюсли, ягодами или семенами чиа для питательной закуски".

3. Курица

«Постное мясо, включая курицу, индейку и рыбу, является отличным вариантом белка, потому что большая часть калорий в постном мясе поступает непосредственно из белка».





Многие модели питания могут способствовать снижению веса, при этом дефицит калорий является одним из наиболее распространенных. Однако диета с высоким содержанием белка эффективна, потому что она увеличивает чувство сытости (ощущение сытости), тем самым снижая общее потребление калорий, сохраняя при этом мышечную массу тела.Что касается того, сколько белка вы должны потреблять, чтобы похудеть, 25-30 процентов ежедневных калорий должны поступать из источников белка. И несколько экспертов в области здравоохранения поделились постными белками, которые они рекомендуют включать в свой ежедневный рацион, если вы хотите похудеть.Одно яйцо содержит шесть граммов белка, и они считаются «лучшим высокобелковым завтраком для похудения».Яйца также являются дешевым источником постного белка.Другой вариант завтрака — греческий йогурт.Это молочный продуктЭто также отличный перекус: одна чашка содержит 15-20 г белка.В 100 г куриной грудки содержится около 31 г белка и всего 165 калорий.Приготовление курицы на гриле — самый здоровый способ ее приготовления, но если вы хотите ее пожарить, подумайте об использовании масляных спреев.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок после 40 лет.





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