Изменения ваших ногтей на руках и ногах сигнализируют о раке — на что обращать внимание

«Один необычный симптом рака, о котором люди могут не знать, — это изменения внешнего вида или цвета ногтей на руках или ногах. Хотя изменения внешнего вида ногтей могут быть вызваны различными факторами, такими как грибковые инфекции или травма ногтя, они также могут быть признаком основного рака», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак кожи

«Другие типы рака кожи, такие как базально-клеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома, также могут вызывать изменения в ногтях».

Обнаружение признаков рака как можно раньше может означать разницу между выживанием болезни или нет. Хотя есть некоторые общие симптомы заболевания, которые могут возникать независимо от формы рака, другие являются более специфическими. По словам эксперта, они могут даже повлиять на ваши ногти на руках и ногах.Врач предупреждал об изменении цвета ногтей, а также о «темной полосе» под ногтем.Одним из видов рака, который может вызвать изменения ногтей, является рак кожи. Меланома, тип рака кожи, иногда может проявляться в виде темной или меняющейся родинки на коже, но также может проявляться в виде темной полосы или полосы под ногтем.Другие признаки рака кожи, на которые следует обратить внимание, по словам онколога Воробьева.. Она может казаться прозрачной, блестящей, розовой или жемчужно-белой. Может выглядеть красным, болезненным, шероховатым и иметь приподнятые края.. Это может быть поврежденный участок кожи, который не заживает в течение четырех недель.Она может быть маленькой, медленно растущей, блестящей, розовой или красной.Они могут быть зудящими. Хотя они могут быть вызваны другими нераковыми состояниями, их стоит проверить.. Любое изменение родинки или веснушки может быть признаком рака кожи, называемого меланомой.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

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