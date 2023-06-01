Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 малоизвестных симптомов целиакии
Тысячи людей могут иметь целиакию, даже не подозревая об этом из-за малоизвестных признаков.
Врач предупреждает, что многие не знают, что у них целиакия, и, возможно, все еще борются с необъяснимыми симптомами.
"Аутоиммунное состояние побуждает ваше тело атаковать собственные ткани, когда вы едите глютен. Скрытый в основных продуктах, таких как хлеб, макаронные изделия, крупы и мука, глютен содержится в зернах пшеницы, ячменя и ржи", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
При глютеновой болезни ваша иммунная система ошибочно принимает глютен за угрозу и атакует его.
Этот процесс вызывает повреждение поверхности тонкой кишки, нарушая способность организма получать питательные вещества из пищи.
К сожалению, невылеченная целиакия может привести к повреждению кишечника и серьезным осложнениям со здоровьем Хотя вы можете подумать, что все симптомы проявляются в вашем животе из-за характера состояния, есть также симптомы, которые наносят ущерб другим частям тела.
Алисова делится пятью менее известными признаками состояния, которые вы можете не ассоциировать с этим заболеванием, в том числе:
- Экстремальная усталость
- Стойкие язвы во рту
- Любая комбинация дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты
- Неврологические симптомы (проблемы с координацией, равновесием и речью)
- Необъяснимое бесплодие (как мужское, так и женское) и повторяющиеся выкидыши.
Если вы страдаете от этих признаков обсудите ваши проблемы с вашим врачом общей практики.
"Хотя единственным методом лечения аутоиммунного заболевания является строгая безглютеновая диета, вы не должны исключать глютен из своего режима питания до того, как вам будет поставлен официальный диагноз".
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