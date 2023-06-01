Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 малоизвестных симптомов целиакии

"Аутоиммунное состояние побуждает ваше тело атаковать собственные ткани, когда вы едите глютен. Скрытый в основных продуктах, таких как хлеб, макаронные изделия, крупы и мука, глютен содержится в зернах пшеницы, ячменя и ржи", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Экстремальная усталость

Стойкие язвы во рту

Любая комбинация дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты

Неврологические симптомы (проблемы с координацией, равновесием и речью)

Необъяснимое бесплодие (как мужское, так и женское) и повторяющиеся выкидыши.

"Хотя единственным методом лечения аутоиммунного заболевания является строгая безглютеновая диета, вы не должны исключать глютен из своего режима питания до того, как вам будет поставлен официальный диагноз".

Врач предупреждает, что многие не знают, что у них целиакия, и, возможно, все еще борются с необъяснимыми симптомами.При глютеновой болезни ваша иммунная система ошибочно принимает глютен за угрозу и атакует его.Этот процесс вызывает повреждение поверхности тонкой кишки, нарушая способность организма получать питательные вещества из пищи.К сожалению, невылеченная целиакия может привести к повреждению кишечника и серьезным осложнениям со здоровьем Хотя вы можете подумать, что все симптомы проявляются в вашем животе из-за характера состояния, есть также симптомы, которые наносят ущерб другим частям тела.Если вы страдаете от этих признаков обсудите ваши проблемы с вашим врачом общей практики.Ранее МедикФорум писал о вреде протеиновых коктейлей.

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