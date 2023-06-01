2 вида мяса повышают риск инсульта на 14% — врач Варфоломеев советует избегать

"От соления до вяления, обработанное мясо таково, что оно каким-то образом изменено, чтобы сохранить его или придать ему аромат. К переработанному мясу относятся такие классические продукты, как сосиски, бекон и ветчина, а к красному мясу относятся говядина и свинина", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Если вы собираетесь есть красное и переработанное мясо, сведите его к минимуму и убедитесь, что вы едите его с большим количеством фруктов и овощей».

Инсульт считается серьезной причиной смерти. Эта поразительная статистика усугубляется тем фактом, что неверные диетические решения могут заложить основу для этой неотложной медицинской помощи.Главные продукты, которые могут сделать вас склонными к инсульту, — этоВсего 50 граммов красного и переработанного мяса, потребляемого в день, были связаны с повышением риска ишемического инсульта на 14 процентов, как показало исследование.Несмотря на то, что в этой области необходимы дополнительные исследования, красное и переработанное мясо связано с целым рядом проблем со здоровьем, от рака до сердечных заболеваний. Для этих нездоровых продуктов и напитков действительно не существует безопасного предела с эффектом дозы, поэтому чем больше вы потребляете, тем выше риск.Однако красного и переработанного мяса лучше избегать, и эта рекомендация поддерживается основными международными рекомендациями.Ранее МедикФорум писал о признаках дефицита витаминов.

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